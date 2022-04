Lever de soleil à «Ponta de São Lourenço»

Les océans regorgent de petites îles jadis colonisées par différents peuples, dont certaines sont plus connues que d’autres. Je me souviens d’avoir entendu parler de Madère, l’île portugaise au large du Maroc, mais elle ne figurait pas sur ma liste de voyage à moyen terme. Une opportunité de dernière minute a changé ma planification et me voilà au Portugal !

Dès le virage final de l’avion vers la piste, l’excitation est à son comble. Sublime, Madère se déploie à l’horizon dans toute sa verticalité. Les villes et villages sont perchés sur des pentes abruptes. Des pics rocheux d’origine volcanique culminent à plus de 1800 mètres d’altitude ! Conduire sur des routes escarpées et sinueuses ressemble à un véritable rallye. Cela remet à niveau la conduite à boîte de vitesse manuelle. Lors de mon premier matin, j’opte pour une « mise en jambes » avant la randonnée de la Ponta de São Lourenço. Le cap, morcelé et dénué d’arbre, offre une perspective « de bout du monde ». Sans grande difficulté technique, je m’en mets plein la vue et plein l’appareil photo... Cet endroit, des plus appréciés de l’île, m’impressionne avec ses falaises écorchées en bordure de mer. Par surcroît, c’est le lieu par excellence pour attraper un lever de soleil sans trop d’effort.

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 16 MM F/2.8

Exposition : 1/125s à F/7,1

ISO : 250