Mésaventures, deuils et vie de tournée

Dans un récit drôle, sensible, rempli d’anecdotes qui vont rendre les fans de Rock et Belles oreilles nostalgiques (le temps passe vite !), Yves P Pelletier partage ses souvenirs de jeunesse, raconte ses voyages et évoque des moments forts du groupe RBO dans son premier récit personnel, Déboussolé. La vie de tournée, les rencontres en voyage, les mésaventures amoureuses, les deuils et les grandes amitiés sont évoqués dans ce texte punché où l’auteur se dévoile.

En avril 1981, à Laval, un jeune homme remplit son gros sac à dos beige. Celui qui trouve qu’il a des allures de lévrier afghan s’apprête à partir à la découverte du vaste monde.

D’étape en étape, d’aventure en mésaventure, Yves P Pelletier raconte ses aspirations de bédéiste et de cinéaste, ses émois amoureux, ses rencontres, les débuts de Rock et Belles Oreilles, la vie de tournée.

À 61 ans, il parle avec enthousiasme de ce projet créatif. « C’est un livre qui est léger, que j’ai voulu divertissant. C’est pas un livre sur RBO. Ça parle de RBO en filigrane, mais ça parle plus de voyages. À cette époque-là, je pensais aux voyages. J’avais d’autres choses dans ma tête. J’étais quelqu’un qui essaie de découvrir le monde et découvrir qui il est lui-même et à un moment donné, il est perdu, déboussolé. C’est un portrait ironique, plein d’autodérision, de la personne que j’étais dans ces années-là. »

Photo courtoisie

Une chose en amène une autre

Il parle aussi dans le livre du deuil de son jeune frère, décédé dans des circonstances tragiques alors qu’il était en tournée en Europe.

« C’est quelque chose dont je n’ai jamais parlé. Mais en même temps, et je ne veux pas mettre d’emphase là-dessus, j’en parle par authenticité. »

Yves P Pelletier explique que c’est sa tournée de spectacles qui lui a donné envie d’écrire le livre.

« J’avais commencé à parler un peu plus de moi et parfois, dans des numéros, j’en rajoutais un peu. Quand je signais les dédicaces, les gens me disaient : ‘‘ah, on en prendrait plus, c’est l’fun parce qu’on vous découvre d’une autre façon’’. Ce projet est né de cette nécessité de me raconter un peu, de façon amusante et autodérisoire. »

Les années 1980

Au début des années 1980, Yves P Pelletier a fait comme plusieurs jeunes de son époque : il est parti en Europe, sac à dos, pour explorer. Il a voyagé entre autres en Pologne, qui était encore de l’autre côté du rideau de fer, à ce moment-là. Il est encore en contact avec certaines personnes rencontrées à l’époque.

Pour écrire son récit, il a fouillé dans ses nombreuses boîtes (« je suis un ramasseux », dit-il), retrouvé des papiers et des souvenirs, et s’est rendu compte qu’il ne se souvenait pas de la chronologie des choses.

« Raconter l’histoire, c’était remettre ensemble des tas de souvenirs plus ou moins précis, leur donner une structure. J’ai trouvé ça l’fun. Le but était d’être amusant et divertissant. C’est déboussolé : ça s’en va dans toutes les directions. »

Il raconte qu’au début de la vingtaine, il n’avait jamais rêvé d’une carrière médiatique.

« Ça nous est arrivé comme un cheveu sur la soupe. RBO m’a permis de voyager et cette partie de mon existence, c’est très important. C’est qui je suis. Ça fait partie de mes racines. »

RBO a été pour lui une école.

« On a fait toutes sortes d’affaires tripantes en télé, en radio. Ça a été un apprentissage et, en même temps, un moyen de gagner ma vie. Et faire de la tournée, j’adore ça ! Il y a certainement des endroits au Québec où je ne serais pas allé. »