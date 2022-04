Québec investit pour développer la formation en biofabrication

Le gouvernement provincial a annoncé vendredi un investissement de 2,5 millions $ pour la création d’un d’un centre de formation et de requalification québécois spécialisé dans le domaine de la biofabrication.

Le bâtiment sera le deuxième à voir le jour au pays, avec celui de l’Île-du-Prince-Édouard. La «biofabrication» désigne un type de fabrication qui utilise comme base les systèmes vivants (comme les plantes ou les cellules animales). C’est dans ce type de centre où sont fabriqués entre autres les vaccins.

«La crise sanitaire a mis en évidence la nécessité de pouvoir répondre adéquatement aux besoins du Québec en matière de produits biopharmaceutiques, tels les vaccins. Comme gouvernement, on se fait un devoir d’appuyer la biofabrication et de développer l’expertise nécessaire pour augmenter la production québécoise de ces produits», a avancé le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon.

L’aide gouvernementale servira notamment à acheter les premiers équipements nécessaires à l’établissement d’un service de formation adapté aux industriels ainsi qu’à soutenir une partie des dépenses de fonctionnement pour les deux premières années de la mise en service du centre.