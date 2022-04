Saint-Édouard-de-Maskinongé: L’inflation rugit au Zoo Animalia

Le Zoo Animalia n'échappe pas à l'inflation et s’attend à ce que sa facture pour nourrir les animaux bondisse cette année, le forçant à réajuster sa tarification pour les visiteurs.

• À lire aussi: Un lion blanc au Zoo Animalia cette année

«Nous avons six lions qui mangent uniquement de la viande. En fonction de leur poids, ils vont consommer entre 12 et 15 livres par jour. On parle de 30 000 livres de viande sur une base annuelle», a souligné en entrevue Émilie Gaudry, la présidente-directrice générale du zoo situé à Saint-Édouard-de-Maskinongé, en Mauricie, ajoutant que l’alimentation des bêtes se compose essentiellement de bœuf, de poulets entiers ainsi que de lapins.

Avec l’augmentation des prix de la viande et des aliments en général ces derniers mois et ses 200 animaux à nourrir, la facture du zoo risque d’être significativement plus salée que celle de l’an dernier. Selon elle, l’augmentation pourrait dépasser les 30 %.

PHOTO COURTOISIE / Zoo Animalia

«Je n'ai pas connu une année complète de roulement alors c'est difficile d'évaluer précisément l'impact de l'inflation. Cela dit, c'est sûr que le prix d'entrée va augmenter», nous a mentionné Mme Gaudry, qui tient mordicus à garder tout de même des tarifs abordables.

Mme Gaudry est devenue propriétaire des lieux l’an dernier, ayant racheté l’ancien Zoo de Saint-Édouard qui avait été fermé dans la controverse en 2019 à la suite d’une enquête de la SPCA au sujet des conditions de vie des animaux sous la direction de l’ancien propriétaire.

Le Zoo Animalia de Mme Gaudry a ouvert ses portes en juillet l’an dernier, alors que la saison était déjà entamée. Cette année, il ouvrira le 21 mai pour une première saison complète.