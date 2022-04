Voilà ce que j’aime de Cuba

Cette photo, prise il y a quelques jours, dit tout du Cuba que j’aime.

Un client, un vieux monsieur avec une canne, s’apprête à monter les marches du bureau d’Etecsa, la compagnie téléphonique nationale de Cuba. Le gardien de sécurité, à l’entrée de l’édifice, note qu’un lacet d’une chaussure du vieux monsieur est détaché et qu’il risque de ce fait de s’enfarger. Aussitôt le gardien de sécurité se penche pour attacher le lacet. Il a à peine trente ans et on ne lui a rien demandé, mais il s’empresse tout de même d’aider son prochain. Entre-temps, un chaton s’est immiscé entre les deux, à la recherche sans doute de chaleur humaine.

Une vieille dame s’apprête à traverser la rue ? Aussitôt on accourt pour l’aider. Une personne éprouve de la difficulté à sortir d’un taxi collectif ? En moins de deux, des bras se tendent pour faciliter sa descente. Des scènes semblables, j’en vois à la journée longue. Ça, c’est le Cuba que j’aime, celui de l’entraide et de la solidarité. On ne le verra pas sur les réseaux sociaux et les dizaines de sites internet payés par l’empire étatsunien pour dénigrer l’île socialiste, mais ce Cuba solidaire et généreux existe bel et bien. Ici, on répète souvent qu’on ne partage pas le superflu mais bien ce qu’on a dans l’assiette.

Et, à part le soleil et la chaleur des Caraïbes, c’est ce dont je m’ennuie le plus lorsque je reviens au Québec : la voisine du dessus qui vient m’emprunter un « coladito de café » (un peu de café moulu) parce que, m’explique-t-elle, elle est stressée et le café la calme, ou le voisin du dessous qui vient me demander de lui prêter « mi bocina » (mon haut-parleur bluetooth) parce que sa fiancée est arrivée de Santiago au petit matin et qu’il veut passer un beau moment avec elle en écoutant des chansons romantiques, tout en me quémandant, mine de rien, « un trago de ron, mi hermano » (une shot de rhum, mon frère) pour être à la hauteur de la situation, « car tu sais comment je me sens en ce moment, vieux ».

Un tel voisinage, une telle proximité, voire promiscuité, n’existent pas au Québec et c’est ce qui rend Cuba si « authentique », avec ses trottoirs défoncés, ses maisons délabrées, ses mécaniciens improvisés de coin de rue, ses vendeurs ambulants et ses allures de princesse des Caraïbes, unique et digne, malgré tout.

Vaccin anti-covid-19

D’ici quelques semaines, Cuba saura si son vaccin Abdala contre la Covid-19 sera reconnu par les plus hautes autorités sanitaires, l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Un grand défi pour un petit pays du tiers-monde, qui souffre d’un blocus criminel depuis une soixantaine d’années. La totalité de la population de l’île, y compris les résidents étrangers comme moi, a été vaccinée et cela explique pourquoi les nouveaux cas sont si bas, contrairement au Québec.