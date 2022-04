Brett Stapley s'entendra-t-il avec le CH?

L’espoir des Canadiens de Montréal Brett Stapley a terminé son parcours universitaire avec brio, samedi, en remportant le championnat national avec Denver face au Minnesota.

Stapley, repêché au septième tour par le Tricolore en 2018, a marqué le premier de deux buts dans une cage déserte, et les siens ont gagné par la marque de 5 à 1 en finale du Frozen Four. Il avait également eu son mot à dire quelques jours plus tôt avec un filet en demi-finale dans un gain de 3 à 2 contre le Michigan.

Stapley a ainsi totalisé 18 buts et 43 points en 41 rencontres cette saison – sa quatrième – dans la NCAA. Le joueur de centre de 23 ans pourrait donc accepter un contrat d’entrée avec le CH, comme l'a fait Jordan Harris récemment. Il pourrait également obtenir un contrat d’essai professionnel pour terminer la saison avec le Rocket de Laval.

Né à Campbell River, en Colombie-Britannique, Stapley avait révélé à la chaîne TVA Sports, au mois de février, qu’une carrière professionnelle dans l’uniforme bleu-blanc-rouge était une avenue qui l’intéressait beaucoup.

«Ce serait évidemment un rêve de recevoir une offre du Canadien», avait-il lancé dans une entrevue.