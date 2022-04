La pandémie est loin d’avoir craché son dernier variant, pourtant on prend ça mou.

À l’approche de Pâques l’an dernier, j’avais du mal à raisonner ma Vieille qui râlait de ne pas pouvoir recevoir le dimanche de Pâques, à cause des mesures sanitaires.

Pâques 2022 ? Envoyez donc ben hardiment, recevez toute la parenté ! Le gouvernement et la Santé publique s’en lavent les mains !

Pâques 2021 : confinement, fermetures et couvre-feu.

Cette année : continuez de porter le masque dans les lieux publics et pour le reste...

Pour le reste ? Les gestes barrières sont fortement recommandés, mais ça demeure à votre discrétion.

Tout le monde est atteint

C’est plein de monde mal en point autour de nous.

On va chercher sa petite boîte de tests à la pharmacie et on guette les moindres symptômes.

Plus de test PCR à moins d’en assumer les frais.

Le test est positif ? Un vrai positif ? Un faux négatif ?

À moins que notre état général ne laisse planer aucun doute, on recommence.

Pas de panique ! Notre premier ministre s’en est tiré, en déclarant « Ce n’est qu’un rhume, à peu près. »

On avait besoin de cette déclaration comme d’un clou dans le pied. Bravo, monsieur Legault !

Si on fait partie de la catégorie « léger rhume », tout baigne.

En revanche, la catégorie « malade comme un chien » est éprouvante : on se soigne à domicile avec les moyens du bord en espérant un prompt rétablissement.

À voir le comportement de plusieurs, on le croirait. Pourtant, on surfe bel et bien sur une sixième vague.

En font preuve les hospitalisations, les décès et la menace du délestage dans notre système de santé.

Le gouvernement encourage la vaccination et les rappels, mais semble avoir jeté l’éponge au niveau de mesures sanitaires plus restrictives. La nouvelle politique : Faut vivre avec le virus...

Alors vivons et démerdons-nous !