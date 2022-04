Des chantiers majeurs risquent d’être retardés

La possible grève des ingénieurs de l’État pourrait bien se traduire en répit pour les automobilistes de la province alors que plusieurs chantiers prévus pourraient être reportés. Or, d’autres chantiers d’importance comme des CHSLD ou des écoles pourraient aussi écoper.

Selon le président de l’Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec (APIGQ), les impacts de la grève générale illimitée qui pourrait être déclenchée le 22 avril prochain seront limités pour la population.

Puisque les grands travaux ne sont pas encore lancés, les automobilistes risquent de voir moins de chantiers, et surtout, pas de chantiers en pause forcée.

« Ce sont les entrepôts de cônes orange qui vont déborder », fait remarquer Marc-André Martin, indiquant que l’on pourrait voir moins de trafic que par les étés passés.

Difficile à rattraper

Par contre, les travaux non complétés cette année s’ajouteraient à un calendrier qui déborde déjà.

« On le sait que notre réseau routier vieillit plus vite qu’on parvient à le réparer. On ne sera pas capable de rattraper le retard », prévient le président de l’APIGQ, estimant que Québec serait perdant de laisser traîner la négociation.

Marc-André Martin

Président de l’APIGQ

« J’ai l’impression que le Conseil du trésor n’a pas compris ce qu’il avait choisi de déclencher en nous envoyant dans une grève », soutient l’ingénieur.

D’après le tableau de bord des projets d’infrastructures du ministère des Transports, 49 projets de plus de 20 millions $ sont actuellement en planification et 35 autres sont à l’étape de la réalisation au Québec.

« Un comité d’experts indépendants s’est penché sur la programmation des chantiers et la conclusion, c’est que quand on reporte à l’année d’après, c’est de l’argent perdu », prévient M. Martin.

Autres chantiers à risque

Et comme le gouvernement a choisi de démarrer plusieurs projets d’envergure pour la relance économique post-pandémie, plusieurs de ces chantiers pourraient aussi être mis en pause.

« Si ces choses ne sont pas cannées, ça pourrait engendrer un retard, voir un report à une autre année », détaille Marc-André Martin.

Sur la liste de 200 projets, on retrouve notamment des constructions d’écoles, de CHSLD, de maisons des aînés et des travaux routiers. Les travaux préparatoires du pont de l’Île d’Orléans pourraient aussi être touchés. « Il y a du sable dans l’engrenage », soutient M. Martin.

Les négos entre les ingénieurs et l’État