[EN DIRECT] Premier tour de la présidentielle française: suivez les développements

Quelque 48,7 millions de Français sont appelés aux urnes pour choisir entre douze candidats, à l'issue d'une campagne étrange, marquée d'abord par la pandémie puis par la guerre en Ukraine qui a occulté une partie du débat. Ils sont douze à briguer la présidence française, promise selon tous les sondages au sortant Emmanuel Macron, dont les deux principaux rivaux semblent être Marine Le Pen (extrême droite) et Jean-Luc Mélenchon (gauche radicale).

• À lire aussi: Élection présidentielle: les Français de Montréal font entendre leur voix

• À lire aussi: Le choix des Français

• À lire aussi: Une (très) longue file pour voter à Montréal

FIL DE NOUVELLES

8h03 | Emmanuel Macron, un président porté aux nues ou détesté

Porté aux nues ou détesté, Emmanuel Macron, président à la fois séducteur et cassant, voire brutal, a traversé un quinquennat tumultueux avec un art consommé de l'adaptation et en pratiquant un exercice solitaire et vertical du pouvoir.

8h02 | Marine Le Pen, l'extrême droite banalisée et plus proche que jamais du sacre

Elle est à deux doigts de prendre sa revanche, largement battue en 2017 par Emmanuel Macron, qui l'avait écrasée lors d'un débat d'entre deux tours: Marine Le Pen, qui a réussi à banaliser l'extrême droite, pourrait devenir la première présidente française le 24 avril.

5h02 | Présidentielle en France: l'heure du choix a sonné pour un premier tour plein d'incertitude

Les Français ont commencé à voter dimanche pour le premier tour d'une élection présidentielle perturbée par la guerre en Ukraine et pleine d'incertitude, avec la perspective d'un duel entre le chef de l'État sortant Emmanuel Macron et sa rivale d'extrême-droite Marine Le Pen, qui n'a jamais semblé aussi proche de la victoire.