Enquête de terrain

L’auteur de cet ouvrage pétillant comme un bon champagne a travaillé trois ans en restauration.

C’est cet « univers singulier, régi par ses propres règles », qu’il nous présente dans une enquête menée auprès d’employés de bars et de restaurants, « serveurs/serveuses, barman/barmaid, maîtres d’hôtel, suiteurs/suiteuses, busboy/busgirl/busperson », dont plus de la moitié des revenus provient des pourboires.

Seize personnes, entre 21 et 40 ans, majoritairement blanches et francophones, moitié hommes, moitié femmes, travaillant dans des bars et restaurants de la région métropolitaine, hors des grandes chaînes, ont été rencontrées et interviewées.

Un menu étoffé

Au menu de cet ouvrage appétissant : apéritifs, entrées, plats de résistance, desserts et digestifs, entrecoupés de « pauses-clopes ».

L’addition ne risque pas d’être salée et, une fois n’est pas coutume, vous n’êtes pas tenu de laisser un pourboire à l’achat du livre en librairie.

Lors de votre prochain repas dans un restaurant, vous ne verrez plus votre serveuse ou serveur de la même manière et saurez que le pourboire que vous laisserez sera interprété comme une valorisation de son service.

La science, nouvelle alliée de Dieu ?

Photo courtoisie

Selon les auteurs de cet ouvrage qui se donne des allures scientifiques, l’univers serait l’œuvre d’un « esprit supérieur ».

Moi qui croyais cette question réglée depuis plusieurs années, voici que ressurgit l’idée d’un Dieu créateur tout-puissant, mettant ainsi en pièces la théorie du Big Bang et faisant ressurgir du placard le petit Jésus et ses miracles.

Entre matérialisme et créationnisme

Les auteurs disent se situer entre « les créationnistes qui récusent les découvertes modernes et adhèrent à des croyances fantaisistes » et « les matérialistes qui refusent de prendre en considération les conséquences qui découlent des avancées scientifiques les plus récentes », lesquelles avancées, selon les auteurs, prouveraient, de façon inattendue, que « la science semble devenir l’alliée de Dieu » et que « le matérialisme, qui n’est qu’une croyance comme une autre, chancelle chaque jour davantage ».

Bon retour à la case départ !