Faut-il bannir Picasso?

Savez-vous quoi ?

Picasso n’était pas fin avec ses blondes.

Il les manipulait, les trompait, leur promettait mer et monde puis les laissait cruellement tomber.

Bref, c’était un salaud, un macho.

« Un créateur et un destructeur », comme l’écrivait Arianna Huffington dans la biographie qu’elle consacrait au peintre en 1988.

LE MINOTAURE

Paraît qu’il faudrait maintenant prendre ça en compte lorsqu’on parle de Picasso.

Ce n’est pas suffisant que le gars ait révolutionné l’histoire de l’art à lui tout seul, non.

Il aurait dû être plus gentil dans sa vie personnelle.

Dorénavant, lorsqu’un musée consacrera une énième expo au grand peintre espagnol (Picasso et la bande dessinée, Picasso et les guitares, Picasso et la mer, Picasso et les ongles incarnés), il faudra réserver une salle (la dernière, avant la boutique où l’on vend des tasses, des casse-têtes et des calendriers) où des artistes féministes obscures qui n’arrivent pas à la cheville du grand maître exposeront des toiles affirmant que Picasso était un monstre.

Que voulez-vous, c’est l’époque.

Les musées ne servent plus à élargir nos horizons esthétiques, ce sont maintenant des « vecteurs de changements sociaux ».

Ce n’est pas tout d’ouvrir les gens à la beauté.

Il faut les éduquer.

En faire de bons petits citoyens.

« Regarde comme Picasso était méchant, Renaud ! Il allait voir des prostituées ! Et il intégrait des masques africains dans ses toiles, sans demander la permission à quiconque ! Patriarcal ! Colonialiste ! »

LE TRIBUNAL DE LA MORALE

Après ça, ce sera Hemingway, Roth, Kundera, Riopelle, tous les grands artistes passeront sous la loupe de nos bonnes sœurs du Bon Pasteur.

Tchaïkovski ? Il a rendu sa femme folle !

Chaplin ? Il a mis une mineure enceinte !

Renoir ? Il couchait avec ses jeunes modèles !

Etc., etc.

Ils vont tous passer au tribunal des mœurs, l’un après l’autre, à la queue leu leu.

Ça sera la manne pour les artistes ratés !

Ils pourront profiter du vent de rectitude politique et de culpabilité blanche qui souffle sur nos institutions muséales pour exposer leurs croûtes « revisitant » les principaux chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art.

Des artistes qui ne mériteraient même pas d’être exposés sur la rue du Trésor tutoieront maintenant Picasso, Matisse et Degas dans les plus grands musées du monde !

LES GARDIENS DU BON GOÛT

Dans Contre Sainte-Beuve, un recueil de critiques littéraires qui a été publié après sa mort, Marcel Proust (l’auteur d’À la recherche du temps perdu, l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature française) s’en prenait au critique en vogue Charles-Augustin Sainte-Beuve, qui avait la fâcheuse habitude de juger l’œuvre d’un artiste à la lumière de sa vie personnelle.

« L’homme qui fait des vers et celui qui cause dans un salon n’est pas la même personne », disait Proust.

En d’autres mots : une œuvre se suffit à elle-même.

Pas besoin de connaître la vie de son auteur pour la juger et la comprendre...

« Un livre est le produit d’un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices », continuait Proust.

Triste que nous ayons à répéter cette vérité de La Palice aux directeurs de musées et autres gardiens du bon goût...