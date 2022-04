Jordy Alcivar donne la victoire au Charlotte FC

En inscrivant un magnifique but en début de match, Jordy Alcivar a permis au Charlotte FC de vaincre l’Atlanta United FC 1 à 0, dimanche.

À la 11e minute, le milieu de terrain a décoché un coup de pied de coin. La frappe enroulée d’Alcivar a terminé sa course dans le filet du gardien Brad Guzan, et ce, au grand bonheur des partisans présents au Bank of America Stadium.

Les coéquipiers de l’Équatorien ont aussi été impressionnés par son coup de génie et plusieurs joueurs du Charlotte FC ont festoyé avec une petite danse de célébration.

Le reste de la partie a été l’affaire du gardien Kristijan Kahlina. Ce dernier a réalisé six arrêts pour signer son deuxième blanchissage de la présente campagne.