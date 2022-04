La carrière de Daniel Lavoie en 5 photos souvenirs

Meilleur interprète

Lors d’un spectacle à Terre des Hommes à l’été 1980, Daniel Lavoie, 31 ans. C’est le début de ses succès grand public, avec notamment l’album Nirvana bleu et les succès qu’on lui connaît, La danse du smatte ou Boule qui roule. Cette année-là, il recevait le prix Interprète de l’année au gala de l’Adisq, prix qu’il recevra aussi l’année suivante.

Ils s’aiment

Année charnière que 1984 (photo), alors que Daniel Lavoie voguait sur l’énorme succès de son nouvel album Tension attention. Le chanteur remporta cette année-là trois Félix au gala de l’Adisq, dont celui du Microsillon de l’année, sur lequel se trouve l’énorme succès Ils s’aiment, qui dépassera deux millions d’exemplaires vendus en Europe et au Québec, en plus d’être enregistré dans plusieurs langues.

Le pape du rap

1991. Le chanteur rencontrait à nouveau le succès grâce à son album Long courrier, avec des titres comme Le pape du rap, Qui sait et Jours de plaine. À l’automne, il était une fois de plus récompensé d’un Félix, celui de l’Album pop-rock de l’année. Beaucoup de chemin parcouru depuis qu’il avait quitté son Manitoba natal pour venir s’installer au Québec, vingt ans plus tôt.

Débuts de Frollo

Daniel Lavoie, Bruno Pelletier, Garou et Luck Mervil, entourant Luc Plamondon en 1998, alors que l’album du spectacle Notre-Dame de Paris était certifié disque d’or en quelques semaines à peine. L’album se vendra finalement à près de 3 millions d’exemplaires. C’était le début d’une grande aventure pour le chanteur qui a joué le personnage de Frollo environ mille fois.

Entre musique et jeu

Le beau Daniel lançait son album Comédies humaines en 2004 (photo). L’année précédente, il avait interprété sur la scène du Casino de Paris le personnage de l’aviateur dans la comédie musicale Le Petit Prince (de Saint-Exupéry). À son retour, il avait incarné le rôle-titre de la mini-série québécoise Félix Leclerc. Tout ça en continuant de créer de la musique de film et des chansons pour les autres.