Le patriarche russe veut combattre les «ennemis extérieurs et intérieurs»

Le patriarche orthodoxe Cyrille, l'un des piliers du régime de Vladimir Poutine, a appelé dimanche à se rallier autour du pouvoir pour combattre les «ennemis extérieurs et intérieurs» de la Russie, en plein conflit en Ukraine.

«Dans cette période difficile pour notre Patrie, que le Seigneur aide chacun de nous à faire corps, y compris autour du pouvoir, et qu'il aide le pouvoir à assurer sa responsabilité devant le peuple et à le servir avec humilité et bonne volonté jusqu'à lui donner sa propre vie», a déclaré Cyrille lors d'une messe à Moscou.

«C'est ainsi qu'une véritable solidarité apparaîtra dans notre peuple, ainsi qu'une capacité à repousser les ennemis extérieurs et intérieurs, et à construire une vie avec plus de bien, de vérité et d'amour», a-t-il poursuivi, cité par l'agence de presse publique TASS.

Le chef de l'Église orthodoxe russe, qui revendique environ 150 millions de fidèles dans le monde, principalement en Russie, a multiplié les sermons soutenant l'offensive du Kremlin en Ukraine.

Le 27 février, il y a vu un combat contre les «forces du mal» opposées à «l'unité» historique entre la Russie et l'Ukraine.

Comme Vladimir Poutine, Cyrille prône des valeurs conservatrices face à un Occident présenté comme décadent.

De son côté, le pape François a appelé dimanche à une «trêve de Pâques» en Ukraine «pour arriver à la paix à travers de véritables négociations».

Les fêtes de Pâques du rite orthodoxe auront lieu cette année le dimanche 24 avril, une semaine après la célébration par les catholiques.