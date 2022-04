Le top 10 inatteignable pour Lance Stroll et Aston Martin

Malgré une stratégie payante et un bon coup de chance, Lance Stroll n’a pas été en mesure de récolter ses premiers points de la saison, dimanche au Grand Prix de Formule 1 d’Australie, terminant au 12e rang.

Le Québécois a pris le départ de la 19e position après des qualifications marquées par son accrochage avec son compatriote Nicholas Latifi (Williams) pour lequel il a été jugé responsable. Après quelques tours, il a profité d’une neutralisation pour s’arrêter, deux fois plutôt qu’une, et ainsi se débarrasser en quelques mètres de la gomme médium pour prioriser la dure.

Ne perdant qu’une place dans le processus, il a ensuite grimpé les échelons lors des arrêts des autres pilotes. Une deuxième intervention de la voiture de sécurité lui a donné un troisième arrêt moins pénalisant pendant que ses rivaux roulaient au ralenti, de sorte qu’il s’est retrouvé au sein du top 10 en fin d'épreuve.

Sa voiture n’avait toutefois simplement pas le rythme, et malgré une défense brillante pendant quelques boucles aux dépens de Valtteri Bottas, il a finalement glissé en 12e place.

«Nous n'avions pas tout à fait le rythme pour les points aujourd'hui, même si nous avons pu défendre une position dans le top 10 tard dans la course, a analysé Stroll selon un communiqué de son écurie Aston Martin. Je pense que nous avons eu la bonne idée avec notre stratégie en courant la majorité de la course avec des pneus durs, mais nous allons examiner les données et voir ce que nous pouvons apprendre d'autre.»

AFP

Poursuivre le travail

Des changements de trajectoire non permis au bout d’une ligne droite devant Pierre Gasly lui ont par ailleurs valu une pénalité de cinq secondes qui n’a eu aucun effet sur son classement final.

La pénalité de cinq secondes était frustrante, même si elle n'a pas changé notre position finale en course. J'ai rattrapé [Bottas] après la voiture de sécurité virtuelle et j'ai gagné une place, donc c'était frustrant de recevoir une pénalité.»

Malgré tout, cette 12e position représente un pas en avant pour Aston Martin et presque un résultat inespéré compte tenu de la position de départ de Stroll. Elle a notamment été rendue possible par les mécaniciens, qui ont dû réparer deux fois sa voiture après les essais et les qualifications. Ils ont également remis à neuf celle de son coéquipier Sebastian Vettel une fois au cours de la fin de semaine.

Et si Vettel a dû abandonner après avoir frappé le mur, Stroll souhaite que tous les membres de l’équipe continuent de pousser dans la bonne direction.

«Je tiens également à remercier encore une fois l'équipe: tout le monde a fait un travail formidable pour réparer les voitures ce week-end, a-t-il lancé. Nous allons garder la tête haute et puiser dans nos ressources pour essayer d'extraire plus de la voiture dans les courses à venir.»

La quatrième course de la saison sera le GP d’Émilie-Romagne, tenu sur le mythique circuit d’Imola, dans deux semaines. Aston Martin est la seule équipe toujours en quête d’un premier point cette année.