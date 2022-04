Les règles universelles de la vie: voir autrement

Le chirurgien esthétique Nabil Fanous a une façon bien particulière de voir la vie. Lui qui a l’habitude d’écrire dans l’univers scientifique a décidé de laisser la science, le temps d’écrire son livre, partageant ainsi 27 règles de vie pour réussir dans son travail, diminuer le stress et vivre heureux.

Selon l’auteur, originaire du Caire, qui vit maintenant à Montréal, l’un de ses principes fondamentaux est d’apprendre à bien gérer son temps en commençant par prendre l’habitude de ne pas tout remettre au lendemain. Ceux qui réussissent font en principe beaucoup de choses et ne perdent pas leur temps.

« Dès que l’on se met à bouger, on continue à bouger et on finit par réaliser des choses », souligne l’auteur. Et cela s’applique à tous les domaines. L’idée est de se lancer dans l’action en mettant de côté la perfection. Lorsque l’action sera entreprise, l’idée de se perfectionner viendra.

« L’idée obsessionnelle de devoir réaliser un travail parfait au moment parfait est une forme d’autosabotage qui pousse inévitablement à ne rien entreprendre », précise-t-il.

La tenacité

L’auteur insiste aussi sur les choses qui sont cruciales pour notre survie.

Qu’il s’agisse d’obtenir un prêt, de décrocher un nouvel emploi ou de trouver un associé, il faut demander, même s’il faut essuyer mille refus pour obtenir un oui.

On appelle cela de la ténacité.

Bien gérer son temps est un art, estime le Dr Fanous. Lorsqu’il est bien géré, il permet également de réduire son niveau de stress. Parmi ses conseils pour réduire le stress, l’auteur suggère de dresser une liste de priorités, puisque nous savons tous que s’éparpiller ne mènera nulle part sauf à augmenter son niveau de stress.

Fanous insiste également sur l’idée d’écrire ses problèmes sur un papier, de les relire et d’imaginer les scénarios possibles en se demandant quel serait le pire des scénarios à un problème, ou quel est le scénario le plus probable. La plupart du temps, cela permet de relativiser. Puisque plusieurs petits problèmes ne sont souvent qu’une tempête dans un verre d’eau qui ne fait qu’engendrer du stress inutilement.

Le bonheur

Évidemment, on souhaite tous atteindre le bonheur, c’est pratiquement l’objectif ultime de chaque individu.

Dans sa philosophie de vie, Nabil Fanous constate que le bonheur n’est pas d’accumuler des choses, mais plutôt de faire des choses.

Avoir la satisfaction d’avoir fait et réalisé quelque chose qui nous tenait à cœur apporte une grande fierté et promet des moments de bonheur.

Ainsi, la réalisation d’un projet est l’une des cartes du bonheur. Avoir un réseau d’amis ou familial est tout aussi indispensable pour vivre heureux. Avoir une attitude gagnante, vivre le moment présent, écouter les autres en faisant preuve de bienveillance sont aussi des atouts pour vivre heureux.

♦ Le Dr Nabil Fanous est professeur universitaire et conférencier dans l’univers médical. Il a écrit pas moins de 60 publications scientifiques et a reçu de nombreuses distinctions.