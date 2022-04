Combien de temps allons-nous tolérer Poutine?

Pendant combien de jours, combien de mois allons-nous encore laisser Poutine anéantir l'Ukraine en tuant ses civils et en violant ses enfants et ses femmes?

Combien de temps pouvons-nous nous contenter d'expédier des milliards de dollars, des armes et de l'aide humanitaire? Comment ne pas croire que dans l'esprit non pas fêlé, mais délirant, haineux et revanchard du suppôt de Staline, c'est l’éradication de l'Ukraine et de ses habitants qui s'annonce?

À ce jour, ce qui freine l’Occident et par le fait même l'OTAN, c'est la menace nucléaire. C’est la peur que l’infâme chef de la Russie et de ces territoires conquis sous sa gouverne soit prêt à appuyer sur le bouton rouge.

Rôle de la Chine

De nombreux spécialistes de la Russie, qui savent décoder Vladimir Poutine, ne cessent de répéter depuis des semaines qu'il est grand temps que le massacre cesse. La Chine, elle-même discrète jusqu’ici, ne peut plus laisser cette guerre sanglante se poursuivre, alors qu'elle nous ramène à l'horreur de la guerre 39-45. D'ailleurs, l’on apprenait cette semaine que des orphelins ukrainiens dont les parents ont été tués par les soldats russes ont été enlevés et transportés en Russie pour être adoptés par des familles russes.

Cette pratique rappelle la création des Lebensborn conçus par l’État nazi dès les années 30 dans le but de perpétuer une race aryenne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les pays conquis par les nazis, les SS arrachaient à leurs parents des enfants dont les traits correspondaient au type aryen et les plaçaient dans des crèches spéciales en Allemagne.

La Chine, qui rêve de devenir la puissance mondiale numéro un, sait que son économie repose sur la prospérité de l'Occident. Quelle triste ironie du sort si c’était ce pays communiste totalitaire qui empêchait Poutine de continuer sa guerre contre l’Ukraine!