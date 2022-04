Avec la campagne dans Marie-Victorin qui s’achève déjà, je tenais à dire un gros merci à tous mes concitoyens de la région! Merci de m’avoir aussi bien accueillie en politique et d’avoir écouté ce que j’ai à vous proposer.

J’espère avoir fait ce qu’il faut pour gagner votre confiance. Si j’ai l’honneur de pouvoir vous représenter à l’Assemblée nationale, je vous promets de porter votre voix au gouvernement et de faire tout ce que je peux pour changer les choses en santé avec M. Legault, M. Dubé et toute l’équipe de la CAQ.

Votre opinion

nous intéresse. Vous avez une opinion à partager ? Un texte entre 300 et 600 mots que vous aimeriez nous soumettre ? En savoir plus

La circonscription de Marie-Victorin, c’est chez moi. C’est ici que j’ai grandi et que je suis allée à l’école. C’est ici que je travaille. Et je peux vous dire que mon sentiment d’appartenance n’a fait que se renforcer depuis le début de l’élection partielle.

J’ai reçu un accueil très chaleureux sur le terrain, mais je n’ai rien pris pour acquis. Je suis allée à la rencontre des familles, des jeunes, des aînés, des gens aux quatre coins de la circonscription. J’ai discuté avec des organismes communautaires. Même si je connaissais bien les enjeux de la circonscription, c’était essentiel pour moi de mieux comprendre vos préoccupations, de vous écouter.

Je savais dans quoi je m’embarquais quand j’ai dit à M. Legault que je voulais me présenter dans Marie-Victorin. Ça fait 40 ans que les gens d’ici choisissent le PQ, presque sans interruption. Je savais que ça ne serait pas évident pour une candidate de la CAQ.

Mais, ce que j’ai senti, c’est que les gens ont envie de changement. On m’a beaucoup dit que ça nous prend un gouvernement d’action pour faire des avancées concrètes dans la protection de notre langue française, pour améliorer l’offre de transport collectif, pour aider les moins nantis contre l’inflation. Et surtout, on m’a répété que ça nous prend un gouvernement courageux qui va enfin réussir à transformer notre système de santé.

Je ne pourrais pas être plus d’accord. Avec la pandémie, on a vu à quel point notre système de santé est fragile. J’étais aux premières loges pour le constater comme infirmière. J’ai vécu la réalité des travailleurs de la santé qui se démènent tous les jours dans des conditions très difficiles. J’ai vu la réalité des patients qui peinent à avoir accès rapidement à des services de qualité.

Avec le plan déposé par le ministre Dubé, je suis convaincue qu’on peut redresser la situation. Ce que je souhaite, c’est de pouvoir amener mon expérience de terrain et mon point de vue d’infirmière autour de la table. Je veux aider le gouvernement de la CAQ à donner aux Québécois le système de santé qu’ils méritent. Un système de santé plus humain et plus performant. Un système de santé qui aide les personnes aînées à conserver leur autonomie avec une offre de soins à domicile qui leur permettra de rester dans leur maison, comme ils le désirent.

Mais, le plan Dubé ne se réalisera pas tout seul. On va avoir besoin d’une mobilisation sans précédent de tout notre réseau de la santé, et surtout, on va avoir besoin de la population québécoise derrière nous. En votant pour la CAQ à l’élection partielle, vous envoyez un message clair. Vous me donnez la force de pousser le changement à Québec.

Votre candidate de la CAQ,

Shirley Dorismond