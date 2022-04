Tiger Woods va jusqu’au bout

Tiger Woods a signé une deuxième carte consécutive de 78 (+6) en conclusion du Tournoi des Maîtres, dimanche à Augusta en Géorgie.

Woods a notamment commis un double boguey au 17e trou et trois bogueys consécutifs du quatrième au sixième fanion. Il a donc eu besoin de 301 coups (+13) pour parcourir quatre fois les allées du club de golf Augusta National.

Champion à cinq reprises au Masters, Woods en était à un premier tournoi officiel depuis le Tournoi des Maîtres de 2020.

S’il doit ainsi attendre avant de signer un 83e titre en carrière, il a toutefois fait preuve d’une résilience à toute épreuve en se qualifiant pour les rondes finales, un peu plus d’un an après une violente embardée en voiture qui a bien failli lui coûter une jambe.

AFP

«C’était un sentiment incroyable de ressentir le soutien des gens, a dit Woods au micro du réseau CBS après la conclusion de sa ronde. Je ne jouais pas mon meilleur golf, mais les encouragements que j’ai reçus étaient grandement appréciés.»

«C’est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens. Considérant où j’en étais il y a un peu plus d’un an et ce que l’avenir me réservait à ce moment-là, c’est incroyable d’être ici et d’avoir été en mesure de jouer les quatre rondes.»

«Il y a un mois, je ne savais même pas si j’allais être en mesure de faire ça, a-t-il ajouté. Je pense que c’était positif. J’ai encore du travail devant moi et j’ai hâte de le faire.»