100 points et un court parcours

En principe, neuf formations ont des chances d’atteindre le plateau des 100 points.

Cinq ont déjà accompli l’exploit, l’Avalanche, les Panthers, les Hurricanes, les Maple Leafs et les Rangers. Quatre ont récolté jusqu’à maintenant 94 points et plus, les Flames (97), les Bruins (95), le Lightning (94) et les Blues (94).

Dans les faits, quelques équipes ayant accumulé 100 points et plus risquent de connaître un parcours plutôt court pendant les séries éliminatoires.

En d’autres mots, quelques-unes de ces formations seront éliminées dès le premier tour des séries.

Est-ce à dire que la LNH devrait changer son format des séries et s’en remettre à l’ancienne formule alors que l’équipe de tête affrontait celle qui aurait terminé au 8e rang au classement général de l’Association ?

D’un autre côté, y a-t-il une ronde plus captivante que la première dans le concept actuel ?

Difficile de trouver mieux.

Conséquences onéreuses

Cette formule complique le travail des directeurs généraux. Une sortie rapide du tournoi printanier entraîne inévitablement des conséquences.

Les propriétaires sont de plus en plus exigeants. Ils désirent un retour rapide sur les investissements.

Bref, on veut des résultats immédiats... et même si l’équipe a récolté plus de 100 points au cours du calendrier régulier, l’élimination rapide au premier tour est inacceptable.

Pensez-vous que les partisans des Maple Leafs ne manifesteront pas leur mécontentement si jamais l’équipe fait chou blanc comme par les années passées ?

Les propriétaires des Maple Leafs étudieront rapidement les statuts de Brendan Shanahan et de Kyle Dubas.

Le premier tour des séries éliminatoires suscite un intérêt très élevé, mais pour les décideurs des équipes, c’est le moment le plus angoissant de la saison.

L’effort et la ténacité

Entre-temps, les nouveaux décideurs du Canadien n’auront pas à s’inquiéter de la fin de saison. En cours de route, on leur a donné les guides d’une équipe qui a plusieurs problèmes à résoudre, notamment au niveau du plafond salarial.

Cependant, Jeff Gorton, Kent Hughes et Martin St-Louis ont créé une atmosphère différente.

Les demi-mesures ne sont pas acceptées, mais on applique cette philosophie dans un environnement où les patineurs donnent un effort louable à chaque match, sans doute inspirés par les méthodes utilisées par St-Louis.

Exemple, samedi soir, le Canadien a concédé deux buts aux Leafs, mais après que l’ouragan Matthews eut fait des ravages, Martin St-Louis et son groupe ont su se sortir de l’impasse et ont fourni une compétition intense à un rival nettement plus talentueux.

Et les partisans ont toujours cru à la victoire. On leur sert cette recette des retours inattendus depuis plus de six semaines maintenant.