90 artistes pour la 13e édition du Festif! de Baie-Saint-Paul

Death From Above 1979, L’Impératrice, Polo & Pan, Bran Van 3000, Gros Mené, Lisa LeBlanc, Salebarbes ainsi que Loud et ses invités font partie des 90 artistes qui seront en vedette lors de la 13e édition du Festif! de Baie-Saint-Paul.

Après deux étés avec des éditions à petite échelle, le Festif! ouvrira les valves du 21 au 24 juillet.

«On était moins en mode retour à la normale en raison de tous les projets qu’on a faits au cours des deux dernières années, mais plus je réalise que nous sommes contents de ne pas avoir à limiter le nombre de billets. Tout le monde peut venir et c’est vraiment l’fun», a lancé le directeur général et artistique Clément Turgeon, lors d’un entretien.

Sur l’affiche, on retrouve les noms d’Hubert Lenoir, Martha Wainwrigth, Koriass, Safia Nolin, Diane Tell, Sarahmée, Édith Butler, Mara Tremblay, Tire le Coyote, Suuns, l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, P’tit Belliveau, Ariane Roy et autres.

Il y a aussi Les Hay Babies, le Québec Redneck Bluegrass Project, Les Louanges, Mononc’ Serge, les Hôtesses d’Hilaire, Salomé Leclerc, Julie Doiron, Naya Ali et Lou-Adriane Cassidy.

Au total, 90 artistes offriront 120 spectacles sur 25 scènes. Une programmation paritaire en termes d’artistes féminins et masculins. Les spectacles surprises, annoncés sur le vif, seront aussi de retour.

Le volet cirque sera de retour avec la Rue Festive et une programmation bonifiée et la présence, sous chapiteau, du Cirque Alfonse avec son spectacle Animal.

La vente en ligne des passeports et billets à l’unité débutera le 14 avril à midi. Une prévente locale a lieu le 13 avril, de 7 h à 18 h, au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.

La programmation détaillée est en ligne à l’adresse le festif.ca.

Plus de détails à venir.