À mon tour d’attraper la COVID-19!

Bon, ben, je l’ai attrapé.

Pas surprenant : comme la maladie d’amour de Michel Sardou, il court, il court, le virus.

Dans le corps des enfants de 7 à 77 ans.

COMME UN RHUME

Au risque de m’attirer les foudres des experts, je vais reprendre les mots de François Legault.

C’est comme un rhume.

Fatigue, frissons...

Pas de toux, pas de nez qui coule, pas de maux de tête.

Bref, pas de quoi écrire à ma mère.

Faut dire que je suis triplement vacciné. Ça aide quand le virus s’invite dans ton corps.

Reste à savoir si, à la loterie du virus, j’ai pigé la COVID longue.

Ça, c’est pas de la tarte.

J’ai une amie qui a contracté la COVID il y a quelques mois et qui n’a toujours pas remonté la côte pour ce qui est de la fatigue.

« C’est comme si je chargeais continuellement mon cellulaire et qu’il se vidait en 10 minutes, me dit-elle. Je suis toujours à plat. »

Une autre a perdu les sens du goût et de l’odorat.

Symptôme que j’aurais aimé avoir vendredi, quand j’ai fait venir des mets chinois d’un restaurant que je ne connaissais pas, mais qui doit être sacrément débilitant dans la vie de tous les jours.

PERSONNE N’EST À L’ABRI

Comment je l’ai attrapé ?

Simple : j’ai sûrement oublié de mettre mon masque un moment donné quand je me promenais dans le bureau ou quand je suis allé au cinéma ou quand je suis allé au restaurant ou quand je suis allé voir le spectacle de Cathy Gauthier ou quand je suis allé aux toilettes au gym ou quand...

Un moment donné, la muselière, ça gosse.

On ne la garde pas sur le pif 24 heures sur 24.

Il suffit de baisser la garde quelques minutes pour que le virus vous rentre dans le nez.

Si ça continue, on va tous le choper.

C’est qu’il est sacrément contagieux, le maudit.

Comme le virus Woke dans les corridors de l’ONF.

LIBAAAARTÉ !

C’est le 30 avril que le port du masque ne sera plus obligatoire dans les endroits publics au Québec.

Hâte de voir si des gens vont continuer de le porter quand même.

J’espère que ceux et celles qui continueront de se protéger ne se feront pas regarder de travers, comme ça nous est arrivé à ma femme, à mon fils et à moi quand on est allés passer une semaine à Miami pendant la relâche scolaire.

Là-bas, personne ne porte le masque. Même pas dans un ascenseur bondé.

Nous, on le portait, car on ne voulait pas l’attraper et rater notre vol de retour.

Vous auriez dû voir comment les gens nous regardaient...

Comme si on les agressait !

Les gens étaient fâchés qu’on porte le masque ! Ils ne se gênaient pas pour rire de nous en pleine face...

Euh... Je ne t’oblige à rien, Chose !

Tu es pour la liberté, oui ou non ? Eh bien, laisse-moi libre de porter le masque si je le veux bien !

En espérant que cet automne, le maudit virus ne reprendra pas des forces...

D’ici là, les amis, allez chercher votre troisième dose, ça fait toute la différence...