La France est devenue triste

Bien sûr, Emmanuel Macron, le plus atypique des présidents français depuis le général de Gaulle, celui qui gouverne au centre (c’est-à-dire ni à droite ni à gauche), sera reconduit pour un second mandat dans quinze jours. À moins d'une catastrophe de dernière heure.

Il sera talonné par Marine Le Pen nouvelle manière. La fille réformée de son père, qui, lui, incarnait l'extrême droite raciste et antisémite. Marine Le Pen n'aura jamais frôlé d'aussi près l'escalier du palais de l'Élysée.

Pour avoir frémi devant Vladimir Poutine, qui l’a reçue à quelques reprises et qui a prêté à son parti des millions d’euros via une banque russe, elle a perdu des appuis précieux. Cela explique en partie pourquoi les sondages n'annoncent pas un écart qui lui permettrait de devenir la première femme et la première dirigeante d'un parti d'extrême droite à la présidence de la République.

La France mérite-t-elle le sort qui s'acharne sur elle depuis quelques décennies? Sa grandeur, son prestige, sa force culturelle et son attrait planétaire se sont peu à peu affadis. Certains de ses meilleurs esprits intellectuels ont diagnostiqué un mal de l'âme, une banalisation de sa manière de vivre et une perte de sa capacité à s’inventer. À se réinventer, à vrai dire.

Échec

La droite historique vient de s'effondrer avec l'échec lamentable de sa candidate, Valérie Pécresse, qui a reçu 4,8 % du vote, cette droite qui a été autrefois incarnée par le sauveur de la France, le général de Gaulle, qui, lui, avait « une certaine idée de la France »

Le Parti communiste français longtemps inféodé à l'Union soviétique s'est retrouvé exsangue. Le Parti socialiste, qui a connu sa période de gloire sous François Mitterrand s'est perdu en se déracinant de ses appuis populaires et en tombant dans une caricature désignée par l’appellation « gauche caviar ».

Comme en 2017, c’est le chef du mouvement La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, un tribun talentueux redoutable et démagogue qui représentait une certaine gauche populaire. Avec 22% des suffrages exprimés dimanche dernier, il a certes amélioré son score d’il y a cinq ans, mais sa campagne présidentielle, sa dernière, n’a pas réussi à rassembler toute la gauche derrière lui.

Complexes

Les Français d'aujourd'hui ont perdu de leur superbe. Ils oscillent entre le complexe de supériorité d'hier et le complexe d'infériorité d’aujourd'hui. Ils perdent non pas leur latin, mais leur français, obsédés qu’ils sont d'être de leur époque, c’est-à-dire une époque qui se parle en anglais et vit dans l’anglophilie qui s’y rattache. De plus, ils sont des champions de l’auto-flagellation.

Emmanuel Macron devra tenir compte du faible taux de votation dimanche, du désintérêt inquiétant des électeurs plus jeunes pour la politique et de l’éclatement quasi définitif des grands partis traditionnels de la gauche et de la disparition de la droite classique.

Bref, la douce France chantée par Trenet, appartient à la mémoire. Il est consternant d’assister au glissement progressif d'un pays qui a fait rêver le monde, qui a imposé sa culture, sa joie de vivre, une vision prophétique de l'universalisme et constater qu’il est devenu un pays comme les autres.

Qui eût cru que l'on qualifierait un jour la France de puissance moyenne et qu'une partie des amoureux de sa culture la traiterait avec dédain, voire avec indifférence?