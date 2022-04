«C’était vraiment spécial d’entendre mon nom» – Samuel Montembeault

Les prouesses de Samuel Montembeault lui ont valu quelques salves d’applaudissements de la part des spectateurs. À certains moments, ceux-ci ont tenté de scander son nom à l’unisson. Le résultat fut quelque peu cacophonique puisqu’on n’a pas réussi à s’entendre entre « Monty » et Montembeault.

« C’était vraiment spécial d’entendre mon nom au Centre Bell. Je suis content du travail que je fais présentement. Je n’ai pas vu beaucoup d’action récemment, mais ça va bien. C’est dommage que, sur le troisième but, j’aie été un peu pris sur les talons. »

– Samuel Montembeault

Après un début de saison plus difficile, Montembeault a offert des performances solides. Pendant les neuf semaines d’absence de Jake Allen, les coéquipiers du Québécois ont compris qu’ils pouvaient avoir confiance en lui.

« On le sent de plus en plus à l’aise et confiant. Seulement en deuxième période, il a effectué deux ou trois arrêts, alors que le tireur était certain d’avoir marqué. C’est un battant. Il nous donne une chance de gagner tous les soirs. »

– Brendan Gallagher

Néanmoins, Martin St-Louis a préféré donner le filet à profusion à Jake Allen. Difficile de déterminer avec certitude si cette nouvelle blessure a un lien avec la lourde charge de travail qui lui incombait. L’entraîneur du Canadien ne semble pas y voir de cause à effet.

« Jake jouait du bon hockey. Il nous donnait une chance de gagner. Il était en santé et avait de l’énergie. Les matchs étaient éloignés, on n’avait pas beaucoup de séquences de deux matchs en autant de soirs. »

– Martin St-Louis