Cette petite maison scandinave est un véritable havre de paix au milieu de la nature

Ça y est: vos enfants ont quitté le nid familial! Que vous soyez à la retraite ou en voie de l’être, vous avez certainement une tonne de projets à réaliser dans les années à venir. À vous la liberté de voyager, de faire du vélo tout l’après-midi et de vous poser en nature au petit matin, votre café à la main.

L’état actuel du marché immobilier est, on le sait, parsemé de surenchères et difficile à naviguer présentement. Si vous souhaitez casser maison et acquérir un logis à votre image, pourquoi ne pas essayer l’avenue des maisons usinées? Le tout nouveau modèle Altä Mini, de Maisons usinées Côté, pourrait bien être celui dont vous rêvez.

Une avenue facile pour vous déposer

Les maisons usinées, aussi appelées maisons modulaires, vous offrent une demeure totalement neuve et personnalisable qui répond à tous les standards de l’industrie – et, bien sûr, à toutes les normes de qualité et de sécurité en vigueur dans la province.

Maisons usinées Côté œuvre depuis 1989 à créer des modèles de maison durables de qualité supérieure. L’entreprise québécoise est accréditée auprès de Garantie de construction résidentielle (GCR) et possède la cote AA, soit la plus haute distinction dans le milieu de la construction résidentielle neuve!

Avec le télétravail, vous songez peut-être à vous éloigner de la ville ou de la banlieue pour vous rapprocher de la nature. En optant pour une maison usinée, vous pouvez choisir l’emplacement où la déposer: c’est l’idéal pour ceux et celles qui rêvent de s’installer en région ou tout simplement hors des grands centres!

Le modèle Altä Mini: la petite maison qui voit grand

La demande pour les maisons plus petites, mais optimisées, est grandissante. Les modèles de maison scandinave se retrouvent souvent en tête de liste lorsqu’il s’agit de choisir une demeure minimaliste et harmonieuse.

Avec 52 % de façade vitrée, le modèle Altä Mini, de Maisons usinées Côté, est une maison idéale pour ceux qui désirent résider dans un endroit lumineux au design à la fois épuré et moderne.

De l’extérieur, Altä Mini rappelle les maisons de type «A-Frame» qui se fondent dans la forêt dense. Résolument nordique, la résidence se dresse à travers la végétation, nichant à l’ombre des feuillus et des conifères.

Un balcon entouré de verre – qui n’est pas inclus dans la construction, mais facile à rajouter au résultat final – surplombe la terrasse adjacente au rez-de-chaussée.

À l’intérieur, l’espace de 979 pieds carrés (24’ x 26’) est utilisé à son plein potentiel. Les pièces sont bien pensées, à la fois intimes et aérées, où il est facile de créer une atmosphère saine et confortable. Voici les dimensions pour chaque pièce:

REZ-DE-CHAUSSÉE

Chambre 1: 11’ x 9’-6”

Cuisine /Salle à manger: 11’-3” x 14’-10”

Salon: 11’-9” x 12’

MEZZANINE

Chambre 2: 13’-6” x 9’-6”

Mezzanine: 10’ x 7’-7”

Plusieurs choix de matériaux et d’aménagements multifonctionnels sont à votre portée: vous aurez la chance de travailler avec une équipe de designers d’intérieurs afin de personnaliser votre plan de construction. Il est également possible d’aménager la superficie selon vos besoins.

Avec un nid plus petit, mais au goût du jour, vous vous offrez la promesse d’un quotidien où le bonheur est roi!

Prenez goût à la nouveauté en vous procurant le tout nouveau modèle Altä Mini, signé par Maisons usinées Côté.