Conditions de travail misérables : la direction de Villa Mon Domaine réagit

Après la sortie publique d’un préposé aux bénéficiaires étranger dimanche, la résidence pour aînés Villa Mon Domaine réfute les propos de son ex-employé.

Dans un communiqué, l’établissement a indiqué que la sécurité et le bien-être de ses résidents et employé étaient leur priorité.

«En ce qui a trait aux nombreuses allégations mensongères et aux affirmations d’un ex-employé dans les médias, la Direction réfute ces propos et maintient qu’elle a toujours agi comme un employeur responsable et soucieux du respect et de l’intégrité de chaque employé⋅e, qu’il s’agisse d’une personne issue de l’immigration ou pas», a précisé la direction de la résidence Villa Mon Domaine.

Elle rappelle que des enquêtes sont en cours en lien avec les plaintes qui ont été formulées. «Nous offrons notre pleine collaboration aux autorités gouvernementales concernées», peut-on lire dans le communiqué.

Rappelons qu’un ancien employé de Villa Mon Domaine a dénoncé des conditions de travail misérable qu’il dit avoir vécu. La situation a également été critiquée par le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI).