De nouveaux chalets scandinaves avec vue à louer en Gaspésie

En train de réserver les hébergements pour votre road trip en Gaspésie cet été? Ne passez pas à côté des nouveaux chalets Nautika si vous avez un faible pour le design scandinave et les petits-déjeuners face à la mer!

Situé le long de la route 132, entre le centre de Gaspé et le village de Percé, Chalets Nautika a ouvert ses portes tout récemment, à l’hiver 2021.

Le site est composé de sept hébergements à flanc de falaise, pouvant accueillir jusqu’à six personnes chacun.

Tous les chalets affichent un style nordique épuré et minimaliste, avec des murs de bois chaleureux et de larges fenêtres donnant sur la baie de Gaspé.

Chalets Nautika

Ils offrent toutes les commodités nécessaires pour un séjour douillet — incluant la literie, la climatisation et le wi-fi.

L’intérieur, à aire ouverte, comprend une cuisine tout équipée, un coin salle à manger, un coin salon avec divan-lit, deux lits queen superposés, une salle de bain et un foyer électrique.

Chalets Nautika

À l’extérieur, vous aurez un BBQ, une table où déguster vos pique-niques de produits locaux, un foyer pour profiter des nuits étoilées et un petit balcon où siroter votre premier café.

Chalets Nautika

Puisqu’ils sont situés à 15 minutes de Gaspé et à 30 minutes de Percé et du parc national Forillon, les chalets Nautika constituent un bon camp de base si vous pensez explorer la région durant quelques jours.

Le site lui-même abrite un terrain de jeu pour enfants et des jeux de pétanque, de spike ball et de volley-ball. Vous pouvez aussi profiter, à proximité, d’une petite plage et d’un petit sentier de randonnée en forêt.

Tout ça, en plus du fabuleux panorama.

Chalets Nautika

À noter que Chalets Nautika prévoit construire davantage d’unités dans le futur. Une fois le projet terminé, il devrait y avoir un total de 26 chalets.