Football: le Défi Est-Ouest est de retour

Les meilleurs espoirs du football universitaire canadien pourront de nouveau bénéficier de la vitrine que représente le Défi Est-Ouest.

• À lire aussi: Un quart-arrière de la NFL meurt à seulement 24 ans

• À lire aussi: Brady serait passé près de devenir un Dolphin

Lundi, U SPORTS a annoncé le retour de l’événement après deux ans d’absence en raison de la pandémie de COVID-19. La 18e édition de ce match se déroulera le 7 mai prochain à l’Université McMaster, à Hamilton, en Ontario.

«Nous comptons offrir à ces étudiants-athlètes de l’élite la vitrine qu’ils méritent tout en créant des occasions pour la prochaine génération d’entraîneurs de puiser dans les connaissances des leaders actuels de U SPORTS», a déclaré l’entraîneur-chef des Marauders de McMaster, Stefan Ptaszek, dans un communiqué.

Parmi les footballeurs en actions, on retrouve 15 athlètes provenant du circuit universitaire québécois.

C’est le Vert & Or de l’Université Sherbrooke qui aura le plus de représentants avec un total de quatre. Il s’agit du receveur de passes Charles Giroux, du porteur de ballon Pier-Olivier Cadoret, du secondeur Carl Marchesseault et du joueur de ligne offensive Anthony Vandal.

Chez les Carabins de l’Université de Montréal, les demis défensifs Kaylyn St-Cyr et Bruno Lagacé, ainsi que le joueur de ligne défensive Tommy Mercier seront de la partie.

Les demis défensifs Félix Petit, Maxym Lavallée et le joueur de ligne défensive Alex Deblois représenteront le Rouge et Or de l’Université Laval.

En ce qui concerne les Stingers de Concordia, le receveur de passes Jeremy Murphy, le porteur de ballon Kevin Foster-Verdier et le joueur de Ligne offensive Alex Hall démontreront leurs talents.

Finalement pour les Redbirds de McGill, le joueur de ligne offensive Alexandre Marcoux et le joueur de ligne défensive Nicholas Defrancesco-Paul seront à Hamilton.