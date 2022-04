Guide pratique: comment bien choisir un plancher

Vous avez un projet de construction ou de rénovation qui nécessite un nouveau couvre-sol? Avant d’arrêter votre choix, suivez ce guide pratique!

Le plancher aura un impact non seulement sur le design de votre maison, mais aussi sur votre qualité de vie. Il importe donc de le choisir avec soin en tenant compte de différents facteurs.

Pour y arriver, les experts de chez Lanctôt Couvre-Sol Design vous prodiguent des conseils pour faire le bon choix.

1. Inspirez-vous, d’abord et avant tout!

Pierre naturelle, céramique ou porcelaine, bois (laminé (flottant), d’ingénierie ou franc), tapis, vinyle (rouleau, tuile ou latte): les options sont multiples dans l’univers des couvre-planchers. Et c’est sans parler des couleurs et des textures disponibles pour chaque matériau!

Vous gagnerez à avoir une vue d’ensemble des possibilités avant d’arrêter votre choix: parcourez les sites ou magazines déco à la recherche d’images inspirantes.

Ainsi, lors de votre passage en magasin, vous saurez mieux vous diriger vers les modèles qui font battre votre cœur. Après tout, cela doit peser dans la balance!

2. Répondez aux besoins de la pièce

Il est également important de tenir compte de l’endroit où sera installé le recouvrement de sol afin d’assurer sa longévité et son efficacité. Par exemple, une salle de bain a besoin d’un plancher qui ne sera pas affecté par l’humidité, alors qu’une cuisine nécessite un sol qui pardonne les dégâts de nourriture.

Dans une pièce où le va-et-vient est constant, comme une salle de jeu, il faut plutôt miser sur un recouvrement qui résiste bien aux égratignures – comme le vinyle, la pierre naturelle ou la porcelaine – et qui laisse à peine percevoir les imperfections, comme les motifs de bois ou les mélanges de teintes.

Pour vous guider, voici les choix à prioriser selon le type de pièce:

Salle de lavage: céramique ou vinyle

Cuisine: céramique, vinyle ou pierre naturelle

Salle de bain ou d’eau: céramique ou vinyle

Escalier: bois franc ou tapis

Sous-sol, salon ou chambre à coucher: aucune limite!

3. Faites le tour des exigences requises selon votre réalité

Maintenant que vous avez une idée du style désiré et que vous avez pris en compte les besoins de la pièce, il faut penser à votre style de vie.

Si vous avez un chien ou de jeunes enfants, vous devez miser sur un plancher solide qui se nettoie comme un charme, comme la céramique ou le vinyle. Vous êtes propriétaire d’immeubles locatifs? Le vinyle hydrofuge est l’option parfaite en raison de son coût accessible, sa durabilité et sa résistance à l’eau.

Si vous cherchez plutôt le confort, le tapis chouchoutera vos pieds, alors que le vinyle épais sera clément avec vos articulations. Si vous êtes frileux, le plancher chauffant – céramique, bois franc d'ingénierie ou laminé (flottant) – doit être positionné en haut de votre liste!

4. Restez ouvert aux possibilités

Un autre point à ne pas négliger lorsque vous magasinez un plancher est de garder l’esprit ouvert, que ce soit pour le type de matériaux, les couleurs ou les formats des tuiles ou des lattes. Ne vous limitez pas!

Par exemple, si vous adorez l’élégance et la chaleur du bois franc, vous pourriez être surpris par le vinyle imitation de bois. Ce matériau n’a plus rien à voir avec le prélart des années 80! Il est facile d’entretien et peu coûteux, en plus d’être disponible en une foule de modèles.

Pour ne pas passer à côté du plancher qui correspond en tous points à vos besoins et à votre budget, laissez-vous guider par les conseillers de Lanctôt Couvre-Sol Design. Il est aussi possible d’être accompagné par un designer d’intérieur sur place afin qu’il vous assure que le matériau choisi s’harmonise parfaitement avec le reste de votre décor.