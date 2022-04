La montée inquiétante de Marine Le Pen

Les résultats serrés du premier tour de l’élection présidentielle française entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont franchement inquiétants. À 27,85% pour le président sortant et 23,15% pour la cheffe du Rassemblement national, la montée de l’extrême droite en France se confirme.

Parce qu’elle s’inscrit dans une poussée plus élargie de l’extrême droite dans plusieurs pays occidentaux, la tendance est d’autant plus préoccupante.

Avec ses 21,95% des voix, Jean-Luc Mélenchon, chef du parti d’extrême gauche La France insoumise, les extrêmes idéologiques et leur populisme y sont clairement en pleine expansion.

La réalité demeure néanmoins inchangée. Dans ce renforcement des cartes politiques aux deux extrêmes, l’extrême droite conserve le haut du pavé.

L’explication réside certes en partie dans l’incapacité de Macron à comprendre vraiment la nature de la colère des classes populaires et moyennes face entre autres à une économie les laissant pour compte. Les Gilets jaunes n’étant pas de génération spontanée.

Phénomènes moins nobles

Derrière l’essor de l’extrême droite, on trouve cependant aussi des phénomènes sociaux passablement moins nobles: xénophobie, islamophobie, sentiment anti-immigration et anti-européen, fétichisation d’une certaine «pureté» nationale, etc.

Par effet de contraste, le sulfureux Éric Zemmour, encore plus à la droite de la droite, aura peut-être réussi à «adoucir» l’image de Marine Le Pen. Derrière ce nouveau vernis de «Maman chatons», elle demeure toutefois la principale porteuse d’une vision profondément xénophobe de la France.

On en parle moins, mais son admiration pour Vladimir Poutine – que partagent Zemmour et Mélenchon – révèle aussi l’aspect plus autoritaire des idéologies extrémistes.

L’invasion brutale de l’Ukraine par l’armée russe les oblige maintenant à camoufler leur dévotion pourtant connue envers Poutine. Or, cette dévotion vient surtout de leur propre envie face à son autoritarisme d’autocrate pleinement assumé.

Pour eux, les leaders «forts» sont donc avant tout ceux pour qui les institutions démocratiques sont un obstacle au plein exercice de leur pouvoir. Ceci n’est pas un détail.

Pas une construction imaginaire

Au sein de son électorat, Marine Le Pen entretient le même dédain pour la démocratie et l’ouverture en découlant sur le monde. Non, l’extrême droite n’est pas une construction imaginaire de la gauche.

Elle existe bel et bien. Jusque même dans l’insurrection de l’an dernier au Capitole menée par une bande armée de trumpistes déterminés, dans leur délire, à renverser un gouvernement dûment élu.

Au Canada, sa montée est beaucoup plus discrète. La longue et violente occupation récente d’Ottawa par des mouvements de toute évidence d’extrême droite allume pourtant quelques voyants jaunes.

Et en France? Selon plusieurs, la victoire d’Emmanuel Macron au 2e tour est la plus probable. Mais qui sait?

Quant à Emmamuel Macron, cherchant à séduire des électeurs de Mélenchon, il s’est engagé dimanche soir à «inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses». Difficile d’être plus sibyllin.

S’il ne livre pas sa promesse d’ici le 24 avril en termes nettement plus concrets, qui sait si le danger d’une victoire de Marine Le Pen, patiente et de plus en plus habile à faire oublier sa vraie nature politique, ne viendra pas à se concrétiser. Que ce soit en 2022 ou à la prochaine présidentielle...