Le Guide de l’auto maintenant sur les ondes de TVA

Déjà présent sur le web, dans les médias imprimés et à la radio, Le Guide de l’auto a désormais sa propre émission de télévision sur la chaîne TVA tous les samedis matins à 11h30.

À l’occasion de la diffusion du premier épisode, Antoine Joubert et Germain Goyer ont consacré un segment complet sur QUB Radio à la présentation de cette nouvelle émission hebdomadaire.

Un nouveau collaborateur

Pour ce grand retour à la télé, Le Guide de l’auto fait appel à deux des ses chroniqueurs les plus chevronnés. Antoine Joubert et Gabriel Gélinas se partageront les essais routiers tout au long de la saison, parfois en solo et parfois en duo. Le premier épisode de la saison, diffusé samedi dernier, mettait d'ailleurs en vedette les deux experts au volant de la Volkswagen Golf R 2022.

À ce duo d’experts se greffe Mathieu Roy, chroniqueur techno bien connu qui oeuvre notamment à Salut Bonjour. Il s'agit d'un premier partenariat avec Le Guide de l'auto pour Mathieu, une association toute naturelle considérant l'importance que prend la technologie dans les véhicules modernes.

« Technologie et automobile, ça se mélange de plus en plus. Parfois Mathieu analysera l’ergonomie technologique et les composants technologiques d’un véhicule. Il abordera également la conduite autonome, la réalité augmentée, l’impression 3D ainsi que les jeux vidéo à l’occasion du 25e anniversaire de Gran Turismo », raconte Antoine Joubert.

Une formule différente

Les adeptes de l’automobile se rappelleront que Le Guide de l’auto a déjà eu sa place au petit écran sur la chaîne VOX, devenue MaTV. Pour cette nouvelle mouture, la formule adoptée est bien différente. Si par le passé le cœur de l’émission se déroulait en studio autour d’une grande table, le concept est différent cette fois.

« Presque tout se passe à extérieur avec la formule de reportages », précise Antoine Joubert. Mis à part les segments techno, les chroniqueurs du Guide se trouvent effectivement sur le terrain pour rendre un contenu plus dynamique. Certains essais routiers sont réalisés ici au Québec, alors que d'autres ont lieu à l'extérieur du pays. Ce sera notamment le cas lors du deuxième épisode de la saison, où Gabriel Gélinas testera la Porsche 718 Cayman GT4 RS sur le circuit Willow Springs, en Californie.

Forte présence de véhicules verts

De plus en plus, la diversité de véhicules électriques tend à croître et cette réalité sera représentée dans cette nouvelle émission.

« Dans chacune des émissions, on va traiter de véhicules électriques. On commence ça avec la présentation du Nissan Ariya, un véhicule très attendu qui a de fortes chances de connaître beaucoup de succès chez nous. », relate M. Joubert. D’ailleurs, Antoine Joubert mentionnait également que deux tiers des essais routiers sont réalisés avec des véhicules électriques.

L'émission du Guide de l'auto à TVA est diffusée tous les samedis à 11h30. C'est un rendez-vous!

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question du programme Écocamionnage qui octroie aux entreprises une subvention de 10 000 $ à l’achat d’une camionnette ou d’un fourgon électrique ainsi que de l’annonce de Lexus qui a assemblé son premier NX à l’usine de Cambridge en Ontario.

Essais routiers

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Infiniti QX80, Ford Maverick hybride et Chevrolet Equinox récemment mis à l’essai.

Réponses aux questions du public

Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public concernant les Toyota Corolla, GMC Sierra, GMC Canyon, Chevrolet Colorado et Chevrolet Spark EV.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 18h.