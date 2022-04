«L’île de l’amour»: voici les cinq premières filles de la 2e saison

Les cinq premières filles de la deuxième saison de «L’île de l’amour» ont été dévoilées lundi, à une semaine du lancement des nouvelles intrigues qui vont se dérouler en République dominicaine.

La semaine dernière, l’équipe de Productions Déferlantes dévoilait les cinq premiers gars, mais a dû en retrancher un avant même le début des tournages, à la suite de plusieurs allégations sur les médias sociaux concernant des comportements répréhensibles présumés. Voici donc le portrait des cinq filles qui s’ajoutent ce lundi, aux quatre garçons toujours dans l’aventure.

La téléréalité adaptée du format «Love Island» sera diffusée du lundi au jeudi, à 21 h, à compter du 18 avril.

Voici le portrait de ces candidates :

Amélie

PHOTO COURTOISIE

Âge: 23 ans

Ville: Terrebonne

Occupation: Esthéticienne

Signe astrologique: Gémeaux

Amélie est TELLEMENT expressive, son visage parle sans même qu’elle ait besoin de dire quoi que ce soit. Derrière ce «look de bad girl tatouée», se cache une fille un peu trop naïve en amour. En mode séduction, elle a un tempérament explosif qui peut parfois intimider la gent masculine.

Ce que vous devez savoir sur Amélie:

• être en couple, c’est son rêve! Elle veut trouver le père de ses enfants.

• Quand elle tripe sur un gars, elle devient une espionne du FBI. #WatchOutBoys

• Elle dort encore avec sa doudou de bébé qui la suit partout, même en République dominicaine!

• Deux choses pour l’impressionner à tout coup : des belles fesses et des tatouages.

• Elle rêve de déménager dans les Caraïbes. Quel drôle d’adon qu’elle s’envole vers Las Terren

Rubie

PHOTO COURTOISIE

Âge: 23 ans

Ville: Terrebonne

Occupation: Autrice et mannequin

Signe astrologique: Scorpion

Mannequin, autrice et animatrice d’un podcast, Rubie prend sa place et sait ce qu’elle veut. En amour, elle cherche un homme intelligent émotionnellement, ouverte d’esprit et qui saura l’aimer dans toute son intensité. Elle le dit elle-même: elle représente tout ce dont un homme rêve. Il ne lui reste plus qu’à trouver son pendant masculin!

Ce que vous devez savoir sur Rubie:

• Elle a publié deux ouvrages de poésie. #GirlBoss

• Elle habite chez sa grand-mère qu’elle considère comme sa meilleure amie (mais pas question de ramener des dates à la maison).

• Ses défauts : 1) Toujours dans lune. 2) Elle pense trop. 3) Elle rit toujours au mauvais moment. • Elle croit aux énergies et traîne ses cristaux avec elle (surtout son quartz rose pour l’amour!).

Bianca

PHOTO COURTOISIE

Âge: 25 ans

Ville: Gatineau

Occupation: Entrepreneure

Signe astrologique: Bélier

Cette blonde fatale cache deux personnalités : Bianca, la fille professionnelle, à ses affaires... et Kyla, son alter ego qui ressort le vendredi soir pour faire le party! Quand elle tombe amoureuse, elle fait TOUT pour son copain. Mais pour voler son cœur, il faut d’abord impressionner son père. Et jusqu’à présent, personne n’y est arrivé!

Ce que vous devez savoir sur Bianca:

• Elle n’a jamais eu de profil sur les applications de rencontre. #RealLife

• Elle a des sous-vêtements chanceux qu’elle porte pour aller en date.

• Elle est une grande admiratrice de Justin Bieber. #BabyBabyBabyNooooo

• Son crush le plus bizarre: son professeur d’histoire au secondaire. #HistoireDeCoeur

• Si elle va chez un gars, elle s’assure de TOUJOURS vérifier s’il y a des cheveux de fille dans la salle de bain

Naomi

PHOTO COURTOISIE

Âge: 20 ans

Ville: Terrebonne

Occupation: Étudiante en psychologie

Signe astrologique: Vierge

Naomi est une verbomotrice très extravertie qui parle vite, vite, vite! En amour, elle a besoin de défis! Quand c’est trop simple, elle a zéro intérêt! Ne lui faites pas de peine parce qu’elle est TRÈS rancunière. On vous aura avertis...

Ce que vous devez savoir sur Naomi :

• Son nom de camp de jour était Sundae.

• Sa plus grande inspiration dans la vie: ses parents qui sont encore amoureux après 25 ans de vie commune.

• Elle ne paie JAMAIS ses verres au bar, elle trouve toujours un moyen pour qu’on lui en offre.

• Son pire défaut: être trop franche! «J’ai perdu mon filtre inhibiteur de niaiserie à la naissance.»

• C’est une vraie mémère. IMPOSSIBLE pour elle de garder un secret

Nadia

PHOTO COURTOISIE

Âge: 26 ans

Ville: Sherbrooke

Occupation: Préposée aux bénéficiaires

Signe astrologique: Gémeaux

Nadia sait ce qu’elle veut en amour. Les fréquentations, c’est du passé. Elle est prête à fonder une famille! Si son prétendant ne veut pas d’enfants, bye, au suivant! Quand elle aime, elle devient super quétaine et inonde son homme de petites attentions.

Ce que vous devez savoir sur NADIA:

• Son langage de l’amour: les services rendus.

• Avec elle, pas le temps de niaiser! Elle a déjà donné un ultimatum à son chum pour qu’il la fiance.

• En première date, elle préfère payer elle-même l’addition. #FemmeIndépendante

• Elle est accro au ketchup, elle en met partout!

• Elle a une collection de cotons ouatés appartenant à ses ex-fréquentations.