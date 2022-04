Matriarche bénévole infatigable

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Sans la générosité d’aînés qui travaillent aussi fort que des salariés, l’économie communautaire s’écroulerait. J’en veux pour exemple le bazar de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, à Hochelaga, qui est tenu par une petite équipe de retraitées, dont la doyenne aura sous peu 95 ans.

Georgette Constantineau est la soldate de première ligne qui doit faire face au fatras de dons de toutes sortes pour trier, classer, plier, etc.

« Mon secret pour garder la forme, c’est de toujours me tenir occupée, de toujours me rendre utile, même si j’écoute la télé, parce qu’alors je peux faire du tricot, du raccommodage ou du perlage », me dit celle dont ce sera l’anniversaire le 19 avril.

Cette native de Saint-Donat déménagée à Montréal en 1952 a élevé dix enfants, qui lui ont donné 21 petits-enfants, 34 arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants, pour l’instant... car la suite s’annonce exponentielle.

Outre cette vénérable moisson humaine (de 67 personnes), Georgette peut se targuer d’avoir consacré l’essentiel de son travail, depuis que ses enfants sont grands, à œuvrer pour les familles dans le besoin de sa ville.

Avec ses collègues bénévoles du bazar Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, la matriarche permet à des centaines de ménages de trouver à prix modique des milliers de biens utiles qui autrement finiraient aux vidanges ou dans des friperies nettement moins abordables.

Accompagnée de sa fille Ginette et de trois acolytes bénévoles, Georgette Constantineau travaille au bazar trois jours par semaine... en théorie !

Du temps... supplémentaire

Dans la pratique, sa fille et elle font du « temps supplémentaire obligatoire » pour arriver à tout faire.

Par modestie ou parce qu’elles ne sont pas du genre à compter leur générosité, elles demeurent vagues quant à leurs heures de travail réelles.

Chose certaine, c’est du temps plein.

« Je m’occupe aussi d’entretenir les plantes en haut dans l’église », ajoute Mme Constantineau.

Photo Chantal Poirier

Devant moi, Georgette ouvre un sac plein de toutous et vérifie leur qualité.

La section des jouets, c’est elle et sa fille qui la tiennent. Elles s’occupent également de la section literie.

Une partie de ce qui est « donné » au bazar est impropre à la revente.

« Si c’est malpropre, taché et déchiré, on ne le revend pas... et environ la moitié des dons est bonne à rien. »

« Quand je suis arrivée ici, il y avait des centaines de sacs de vieux souliers moisis à travers lesquels on a dû passer et ça nous levait le cœur. »

Impeccable

Le bazar est vaste et impeccablement tenu.

Avec son plafond d’au moins 15 pieds et sa fenestration généreuse, le sous-sol est un lieu agréable et lumineux.

Photo Chantal Poirier

Vêtements, literie, instruments de cuisine, jouets, matériel électronique, etc.

Chose étonnante, Mme Constantineau fait son bénévolat debout.

« Je ne suis pas capable de travailler assise ! C’est une habitude que m’a donnée le jardinage », explique-t-elle.

Je n’éternise pas mon entrevue.

De nouveaux sacs de dons doivent être triés et, par ma faute, Georgette est en train de prendre du retard !