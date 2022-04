Notre fille nous inquiète

Nous avons eu trois enfants mon conjoint et moi. Les deux plus vieux volent déjà quasiment de leurs propres ailes et vivent, pour l’un, notre fils, en appartement avec sa blonde, et pour l’autre, notre fille aînée, en colocation avec deux amies de longue date. On n’a jamais eu de véritables problèmes avec eux.

Par ailleurs, en ce qui concerne notre troisième, une fille également, c’est une autre paire de manches. Elle a 15 ans, et depuis sa naissance, elle s’échine à nous rendre la vie difficile à son père et à moi. Et on dirait que c’est encore pire depuis notre séparation survenue alors qu’elle avait 10 ans.

Il faut la suivre à la trace si on ne veut pas qu’elle nous fasse un mauvais coup. J’en prends soin la semaine et mon mari les fins de semaine. On la regarde aller et on se demande ce qu’on a fait au bon Dieu pour avoir hérité d’un numéro pareil.

Oh elle est très drôle et trouve toujours le moyen de faire rire tout le monde, mais mon Dieu qu’on a du mal à la ramener à ses études et à la faire obéir. À l’école primaire, elle était constamment en « arrêt d’agir », et au secondaire on ne compte plus les remontrances qu’elle a reçues tant il y en a eu. Une chance que mon ex prend le relais deux jours par semaine, car je ne pourrais pas me confronter à elle sept jours sur sept.

Mais le pire, c’est son maudit téléphone cellulaire qu’elle consulte à temps plein, en voiture, aux toilettes, à table et quand elle s’écrase devant la télé sans la regarder. Je ne compte plus les heures qu’elle consacre à ses réseaux sociaux. Son père a toujours trouvé ça cute qu’elle y soit aussi populaire, mais là, ça dépasse l’entendement.

Quand je lui en fais la remarque, elle m’envoie promener sous prétexte que je ne comprends rien aux jeunes d’aujourd’hui, que je suis restée accrochée aux façons de faire du temps de son frère et sa sœur. Et comme son père laisse faire sans réagir, je ne sais plus à quoi m’accrocher pour lui faire prendre conscience du temps qu’elle perd là-dessus, alors que ses études s’en ressentent. Au secours !

Une mère désespérée

Il va falloir convaincre le père qu’une action commune doit être tentée au plus vite pour éviter l’échec scolaire à votre enfant, mais surtout pour lui faire prendre conscience qu’elle a une dépendance évidente et que la pente est rapide pour s’y perdre totalement. Renseignez-vous auprès des responsables de la Maison Jean-Lapointe qui traitent ce genre de problème : (514) 288-2611.