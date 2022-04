Où trouver du secours juridique?

On a beaucoup entendu parler ces derniers mois d’agressions de toutes sortes qui ont été commises envers des étudiantes du secondaire par des entraîneurs sportifs, mais je n’ai vu nulle part de revendications semblables concernant les garçons. C’est pourquoi je me tourne vers vous pour avoir un conseil. Mon fils a dévoilé il y a quelques semaines qu’il avait subi des agressions du genre à l’école et ça m’a complètement jetée par terre.

Pourquoi c’est toujours aux mêmes que les mauvaises affaires arrivent ? Mon fils avait été taxé au primaire et là c’est encore lui qui se fait tripoter au secondaire. Je ne sais plus à quel saint me vouer pour le sortir de ça. D’autant plus que la direction de son école me dit qu’il va probablement falloir poursuivre. Qu’est-ce qu’on fait quand on n’a pas d’argent pour se payer un avocat ?

Une mère démunie

Il y a l’aide juridique vers laquelle vous pouvez vous tourner pour obtenir des services à petits prix. Il existe aussi une clinique qui s’appelle « JURIPOP » à qui vous pourriez demander une soumission en ligne, et qui peut également être contactée au téléphone au (514) 705-1637.