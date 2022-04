Saint-Jérôme : une nouvelle ressource pour les itinérants verra le jour

Une nouvelle maison d’hébergement pour personnes en situation d’itinérance verra le jour à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, un projet qui arrive au moment où un autre organisme est menacé de fermeture

Une semaine après que la Maison de Sophia ait annoncé sa fermeture imminente faute de financement du public, la Hutte – Hébergement d’urgence Terrebonne – annonce qu’elle ouvrira une nouvelle ressource près de l’église Sainte-Paule.

Chapeautée par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, cette nouvelle maison de la Hutte comportera 48 places d’hébergement d’urgence qui seront accessibles dès le mois de décembre 2022. Ce projet, estimé à 6,5 millions $, sera réalisé en collaboration avec divers partenaires, dont la Ville de Saint-Jérôme.

«Depuis le tout début de notre mandat, nous travaillons à trouver des solutions pérennes afin de lutter contre l’itinérance [...]. Les efforts et la volonté des nombreux partenaires portent leurs fruits et nous en sommes très fiers», a déclaré le maire de Saint-Jérôme, Marc Bourcier.

Offrant des services adaptés à sa clientèle, la Hutte est une ressource innovante qui modernise l’offre avec une halte chaleur «où les personnes sans abri pourront rencontrer des intervenants, manger un repas chaud, prendre une douche, laver leurs vêtements et en obtenir gratuitement, s’ils en ont besoin».

«Les femmes et les hommes que nous accueillerons sont les enfants, les parents, et souvent même les grands-parents de gens de chez nous. C’est pour eux que nous devons rendre l’impossible possible, afin que nous puissions les accueillir comme nous aimerions que ceux qu’on aime soient accueillis», a ainsi mentionné François Savoie, directeur général de La Hutte – Hébergement d’urgence Terrebonne.

Un autre organisme ferme ses portes

Rappelons que le 2 avril dernier, la Maison de Sophia, un organisme œuvrant auprès des femmes itinérantes vivant de la violence, a annoncé qu’elle faisait face à une fermeture forcée en raison de coupures de financement du CISSS des Laurentides.

Rapidement, le Parti libéral du Québec avait réagi dans un communiqué en dénonçant le refus du gouvernement de renouveler le financement de l’organisme.

«Il n’y a présentement qu’un seul refuge pour femmes en difficulté sur tout le grand territoire des Laurentides et c’est la Maison de Sophia, à Saint-Jérôme. C’est déjà trop peu, et pourtant, la CAQ refuse de lui renouveler son financement sous les yeux de la ministre responsable de la région qui, elle, demeure silencieuse et n’a même pas daigné se lever pour répondre à nos questions», avait déploré la responsable des Laurentides pour l’opposition officielle Christine St-Pierre.

Questionné à ce sujet lors d’une mêlée de presse lundi, le premier ministre François Legault a évoqué qu’un problème de reddition de compte serait lié à ce dossier, sans toutefois s’avancer davantage sur les détails.

«On va offrir toutes les places qui sont disponibles et qui sont nécessaires pour [aider] les femmes», a-t-il cependant mentionné en précisant que ce pourrait être avec d’autres organismes.