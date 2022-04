Se servir de sa chance en pleine pandémie

Il y a des personnes qu’on a immédiatement envie d’aider parce que leur potentiel, doublé d’un supplément d’âme, donne confiance en l’avenir.

C’est ce que j’ai ressenti en recevant Sarah Seddiki en entrevue de sélection au programme Émergence de l’École d’Entrepreneurship de Beauce en 2019.

À ce moment, Sarah exploitait avec Louis-Charles Gagnon une entreprise vouée au développement des technologies Microsoft. Tout a changé depuis, car les entrepreneurs, qui étaient actifs dans le milieu de l’éducation, ont vu au printemps 2020 les problèmes posés par la multiplication des plateformes d’enseignement à distance – Zoom, Classroom, Teams, Moodle et autres applis. Ils ont eu l’idée de tout ramener dans une plateforme agrégatrice, puis ils ont lancé un projet pilote avec le cégep de Granby. C’était la naissance de Teaméo, qui sert maintenant une vingtaine de cégeps, en facilitant la tâche des enseignants et des étudiants.

« Nos liens de confiance avec le secteur de l’éducation nous ont permis de bâtir avec eux. C’est important parce qu’un produit qui ne serait pas fait avec eux ne serait pas bien adapté », observe Sarah.

Vie d’entrepreneure

Allier la techno et l’éducation crée du sens pour Sarah, qui toute jeune a vu l’inégalité des chances en voyageant en Algérie, le pays d’origine de ses parents.

« De voir la misère a été quelque chose d’important dans ma vie. Ça m’a fait baigner dans la gratitude rapidement et ça m’a donné un sentiment de responsabilité. Que faire avec ma chance, celle que d’autres n’ont pas ? C’est un lien que j’ai avec le secteur de l’éducation. J’ai vu tant de jeunes qui n’avaient pas d’opportunités... » se souvient-elle, émue.

Diplômée en comptabilité et finances, Sarah a commencé son parcours dans un bureau de comptables en se demandant pendant trois mois à qui elle apportait du bien. Maintenant qu’elle outille les profs et les élèves pour faciliter l’enseignement, elle ne se pose plus cette question ; elle se sait utile.

La vie d’entrepreneure est certes plus difficile qu’elle imaginait petite en organisant des ventes de garage, lors desquelles elle vendait des objets que sa famille aurait préféré garder. Mais au nom de la débrouillardise à développer, son papa la laissait faire. Et aujourd’hui, la jeune femme continue de s’assurer de la satisfaction des clients, tout en se souciant du bien-être d’une douzaine d’employés, sans s’oublier dans l’aventure. C’est un défi constant, ne pas s’oublier et chercher à vivre dans la zénitude. Surtout en techno, où le rythme est accéléré.

« Mais l’impression d’avoir un impact positif donne le souffle pour entretenir la flamme », dit-elle.

Vivre au Québec

Sarah se trouve chanceuse de vivre au Québec, où les communautés issues de l’immigration ont la possibilité de réaliser leurs rêves, ce qui n’est pas acquis partout.

« Je crois aussi que ma plus grande richesse a été de grandir au Québec dans une famille d’immigrants. J’ai vu deux mondes complètement différents, ce qui oblige à une grande ouverture d’esprit. Et de voir autre chose développe l’esprit d’innovation », souligne celle qui a voyagé dans plus d’une vingtaine de pays.

Sarah posait elle-même les questions en début d’entrevue, nerveuse à l’idée de devoir parler d’elle ensuite. À la fin, nous jasions de pâtisseries algériennes et de voyages en Afrique du Nord – le soleil dans les yeux !

Teaméo

Année de fondation : 2021

2021 Fondateurs : Sarah Seddiki et Louis-Charles Gagnon

Sarah Seddiki et Louis-Charles Gagnon Lieu du siège social : Montréal

Montréal Secteur d’activité : Éducation, techno

Éducation, techno Nombre d’employés : 12

PROFIL DE SARAH SEDDIKI