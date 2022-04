Sortie en règle contre la Ville et sa vision du secteur Bridge-Bonaventure

« On va tous le regretter » si la Ville de Montréal ne change pas sa vision pour le futur du secteur Bridge-Bonaventure, scandent Devimco et le groupe MACH, deux promoteurs immobiliers qui parlent d’un projet « sous-développé » et « pas rentable ».

Après deux ans de consultations, la Ville a présenté en mars l’ébauche de sa vision pour ce secteur de 2,3 km2 situé à cheval sur les arrondissements du Sud-Ouest et de Ville-Marie où devait se trouver le fameux nouveau stade de baseball.

L’administration Plante vise la construction de 3800 logements, dont 1270 logements sociaux, dans le secteur, en plus de nombreux espaces verts, de 12 km de voies cyclables et d'une station du REM, entre autres.

Lundi, le président de Devimco, Serge Goulet, a convoqué les journalistes pour, une fois de plus, souligner à quel point « la compétence et le capital » du privé ont été laissés de côté dans la conception du projet.

« Il n’y a pas d’argent à faire là, c’est un projet sous-développé que les Montréalais vont payer avec leurs taxes, car ça ne va marcher qu’à coup de subventions », assène-t-il.

Devimco possède au moins 70 000 m2 de terrains dans le secteur. Avec le groupe MACH, les deux promoteurs souhaitent construire non pas 3800, mais bien 12 000 logements.

« On va suivre la règle du 20-20-20 », assure Serge Goulet au sujet des logements sociaux, abordables et familiaux.

Dans sa forme actuelle, le projet de la Ville est « un projet du 20e siècle » qui a « la densification d’une troisième couronne de banlieue » et qui devra « être payé avec les fonds publics ».

« Juste pour décontaminer les sols, ils ne rentreront pas dans leur argent », assure M. Goulet.

Les deux promoteurs accusent l’administration de les avoir ignorés, d’avoir utilisé les instruments de consultation comme l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour « valider » la vision de la Ville.

« La ville agit comme une dictature », a lancé à ce sujet le vice-président de MACH, Cédric Constantin. Selon Serge Goulet, la Ville « improvise » en écartant le privé.

Depuis mai 2019

Les premières consultations de l’OCPM pour l’avenir de ce secteur, qui comprend les abords des ponts Champlain et Victoria, le parc d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles, les rives du fleuve, les bassins Peel et Wellington, la Cité-du-Havre, la Pointe-du-Moulin ainsi que le quai Bickerdike, ont eu lieu en mai 2019.

Pendant la plus récente campagne électorale municipale, Serge Goulet avait pressé les candidats à prendre position.

« On a présenté notre vision à la Ville en mars 2018. La Ville nous avait dit qu’elle annoncerait sa vision de développement du secteur à l’été 2021 », avait-il notamment déclaré.

Maintenant que la Ville a présenté son projet et qu’il ne cadre pas avec les intentions des promoteurs, M. Goulet a laissé entendre lundi « qu’il n’attendra pas encore trois ans » et qu’il allait bientôt louer ses terrains, zonés industriels actuellement.