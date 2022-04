Un spectacle chaleureux signé Beyries

Beyries a complètement enveloppé le Théâtre Corona de sa douce et réconfortante pop-folk, vendredi soir, à l’occasion de sa première Montréalaise.

L’autrice-compositrice-interprète qui a entamé sa tournée depuis un petit moment déjà s’est posée à Montréal vendredi pour présenter, en salle, les chansons de ses deux premiers albums complets, «Encounter», sorti en 2020, et «Landing», paru en 2017. Elle avait d’ailleurs présenté un avant-gout de son spectacle sur l’immense scène extérieure du Festival international de Jazz de Montréal, à l’automne dernier.

La soirée a commencé sur «What we have», «Closely» et «Over Me», au grand plaisir des fans qui ont fredonné avec elle, tapé du pied, claqué des doigts et branlé de la tête. Campés dans leur siège, les gens se sont aussi laissé bercer par les balades folks de l’autrice-compositrice-interprète et écoutaient attentivement Beyries, qui brillait dans son veston à paillette. Ils ont d’ailleurs été plutôt chaleureux avec elle, tout au long de la soirée, se levant pour l’applaudir à de nombreuses reprises.

Des «Je t’aime!» et des «c’est délicieux!» lancés par le public se sont aussi fait entendre, décrochant quelques sourires à Beyries.

Cette dernière a même avoué qu’elle s’attendait à ce que le public du Corona soit plus bavard, étant donné la présence de bars au fond de la salle, a-t-elle confié avant de s’élancer au piano pour y jouer «Keep it Yourself» et «Wondering».

À noter toutefois qu’avant même que les lumières ne se tamisent en début de spectacle, beaucoup de masques s’étaient glissés sous les nez et les mentons des spectateurs. Certains l’avaient même carrément rangé.

Un album en français

L’artiste qui cumule plus de 30 millions d’écoutes en ligne a annoncé à ses fans vendredi soir qu’elle planchait actuellement sur un album de chansons originales en français. Pour ce faire, elle s’est notamment entourée de Maxime Le Flaguais, avec qui elle a écrit «Au-delà des mots», qu’on peut entendre à l’émission «La vraie nature», et «Nous sommes».

Au cours de la soirée, elle a d’ailleurs interprété cette chanson qui figure sur son premier opus, ainsi qu’une révision de «Je pars à l’autre bout du monde», de Paul Daraîche qu’elle a chanté en duo avec Amélie Mandeville, sa bassiste et choriste.

La chanteuse a gardé pour les derniers milles de son spectacle, sa touchante reprise des Bee Gees «To Love Somebody», qu’elle a, pour l’occasion, revisité avec une finale en français, déclenchant quelques rires dans la salle et beaucoup d’applaudissements.

Représentée par l’étiquette Bonsound, Beyries sera à la Salle Jean-Despréz de Gatineau, le 20 avril et poursuivra sa tournée à travers le Québec ensuite. https://www.beyriesmusic.com/fr/concerts/