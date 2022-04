HOCQUARD, Yvonne



À Saint-Eustache, le 4 avril 2022, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Yvonne Hocquard, épouse de feu Albert Léonce Morlaàs.Elle laisse dans le deuil sa fille Virginie (Claude), ses petits-enfants Alexandra et Geneviève, ses arrière-petits-enfants Marie-Pier et Noah.Selon ses volontés, il n'y aura aucune exposition en salon du complexe funéraire. Prière de vous rendre directement à l'église de Saint-Eustache pour les funérailles qui auront lieu le mercredi 13 avril à 10h30 et seront suivies de l'inhumation au cimetière Saint-Eustache, sous la direction de :SAINT-EUSTACHE450-473-5934