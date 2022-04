À propos du vote silencieux

Le premier tour des élections françaises et l’élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin ramènent au premier plan l’enjeu de plus en plus important du taux de participation décevant.

Notre mode de scrutin et celui des Français ne tiennent malheureusement pas compte des abstentions et des votes annulés, ignorant de ce fait une large portion de l’électorat.

Qui ne dit mot consent ?

Quand quelqu’un nous dit qu’il ne vote pas, on a souvent tendance à lui répondre avec une boutade du genre « Si tu ne votes pas, tu ne pourras pas chialer ! »

Mais que doit-on répondre à celles et ceux qui se rendent aux urnes pour annuler leur vote ? Ils votent, mais refusent d’accorder leur voix à l’une ou l’autre des options proposées.

En France, on parle beaucoup du « vote blanc » qui consiste à ne voter pour personne. Si l’on combinait le vote blanc, les votes annulés et les abstentions, on aurait fort probablement un nombre de votes suffisants pour « élire » un gouvernement.

Lors de l’élection générale de 2018 au Québec, le taux de participation s’élevait à 66 %. Ce sont donc près de 33 % des électeurs admissibles qui sont restés chez eux.

Pensez-y ! Il y a plus de « non-votes » que de votes pour le gagnant des dernières élections. Il y a là un constat alarmant qui ne devrait pas être pris à la légère.

Un silence à écouter

Avant même de penser à réformer notre mode de scrutin, les élus ont le devoir d’aller vers ceux qui ne font plus confiance au système pour les entendre, tenter de les comprendre et porter leur message à l’Assemblée nationale.

Ceux qui ne votent pas et ceux qui ont perdu confiance ne sont pas simplement des « anti-toute ». Ce serait bien trop facile.

Nos concitoyens désabusés et cyniques sont peut-être durs envers les élus, mais leur déception doit nous pousser à faire mieux.