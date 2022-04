Alouettes: une nouvelle entente pour Christophe Normand

Le centre-arrière Christophe Normand portera l’uniforme des Alouettes de Montréal pour deux saisons supplémentaires.

Mardi, le club de la métropole québécoise a annoncé s’être entendu avec l’athlète de 30 ans sur les clauses d’une prolongation de contrat de deux ans. Le natif de Bromont détenait déjà une entente valide pour la campagne 2022.

Normand est un «Moineau» depuis la campagne 2019, lui qui a aussi porté les couleurs des Blue Bombers de Winnipeg (2015 à 2017) et des Eskimos d’Edmonton (2018). Depuis qu’il est un membre des Alouettes, le produit du Rouge et Or de l’Université Laval n’a pas raté un seul match de son équipe.

«Christophe possède une éthique de travail qui frôle la perfection, a affirmé le directeur général Danny Maciocia dans un communiqué de son organisation. Il a réussi à livrer la marchandise lorsqu’on lui demandait des tâches sur le terrain. Il est aimé de tous ses coéquipiers et sa bonne humeur est contagieuse.»

Reconnu pour ses talents de bloqueur, Normand a aussi attrapé cinq passes pour des gains de 24 verges en 32 parties avec les Alouettes. Il a également totalisé 18 plaqués sur les unités spéciales.