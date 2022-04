Remparts de Québec: Zachary Bolduc à la quête des 50 buts

Zachary Bolduc n’est qu’à six buts d’atteindre le plateau des 50 et ainsi devenir le premier joueur des Remparts à atteindre cette prestigieuse marque depuis Anthony Duclair en 2013-2014. Mais il ne faut pas le dire trop fort !

• À lire aussi: Les Remparts ramenés sur terre

• À lire aussi: Les Remparts inscrivent des touchés

Pour l’instant, ce n’est pas un sujet de conversation dans le vestiaire de l’équipe.

« On essaie de ne pas trop en parler, mais à Halifax, quand il avait trois buts, je me suis mis à compter pour lui parce que je savais que ça montait, a rigolé son partenaire de trio Pier-Olivier Roy, mardi. On veut tous qu’il l’atteigne et s’il est libre, c’est sûr que je vais lui faire une passe. C’est un plateau important, mais lui-même n’en parle pas beaucoup et ne se met pas de pression avec ça. On essaie donc de ne pas trop lui en parler non plus. »

« On ne mettra pas de pression sur Zack là-dessus, mais je suis vraiment content de comment il joue depuis trois mois. Il n’a pas été invité par Équipe Canada [en vue du Mondial junior], mais il a bien répondu. C’est ça que les vrais font, ils répondent par leurs performances. »

NE RIEN CHANGER

Bolduc vient présentement au deuxième rang des buteurs de la LHJMQ avec ses 44 buts. Il lui reste neuf matchs de saison régulière pour tenter d’atteindre ce plateau. S’il n’en parle pas, il est tout de même bien au fait d’où il se situe.

« C’est sûr que j’y pense, mais ce n’est pas quelque chose sur quoi je mets de l’attention. Je ne vais pas changer ma façon de jouer pour ça. Si j’ai une passe à faire, je vais la faire et si j’ai une chance de lancer, je vais lancer. Ça ne changera pas ma façon de jouer. »

« C’EST SPÉCIAL »

Bolduc a fait partie des joueurs les plus médiatisés cette saison dans la LHJMQ. En plus d’être souvent appelé à rencontrer les médias de Québec après les entraînements ou les matchs, il a aussi multiplié les apparences sur différentes plateformes, dont plusieurs balados. Chaque fois qu’on l’a questionné sur ses succès, il a toujours donné crédit à ses partenaires de trios, Roy et Théo Rochette.

Ce fut la même chose mardi.

Mais, pour Roy, le crédit revient à Bolduc d’abord et avant tout.

« Je n’ai jamais joué avec un joueur comme ça dans ma vie. C’est vraiment impressionnant, a-t-il admis. Il trouve toujours l’espace et la petite seconde pour prendre un bon lancer. En zone offensive, si je me lève la tête et que je fais un jeu rapidement, il va être au bon endroit et la rondelle va sûrement se retrouver dans le filet. C’est spécial, je n’ai jamais vécu ça avec un joueur. »

Avant Duclair en 2013-2014, qui avait inscrit 50 buts en 59 matchs, Alexander Radulov (61 en 2005-2006), Brent Aubin (51 buts en 2006-2007) et David Massé (50 en 2002-2003) étaient les derniers porte-couleurs des Diables rouges à avoir atteint ce plateau.

Frenette avait hâte de jouer

Photo d’archives

​En théorie, Conor Frenette ne devait pas jouer jeudi dernier au Cap-Breton et le samedi suivant, à Halifax. Mais ça, c’était en théorie.

Victime d’une fracture au pied gauche le 6 février dernier qui avait nécessité une intervention chirurgicale, Frenette devait accompagner l’équipe, patiner avec ses coéquipiers et, peut-être, prendre part au dernier match du voyage dans les Maritimes, dimanche contre les Sea Dogs de Saint-Jean.

« Après la première pratique, j’ai vu que je suivais les gars et je me suis dit que je pourrais peut-être jouer sur la quatrième ligne. En revenant à l’hôtel, Patrick [Roy] m’a demandé si je pensais être capable de jouer. On en a parlé avec le thérapeute [Steve Bélanger] et il n’avait pas de problème avec ça. »

Non, il n’avait pas de problème avec ça. En fait, à une seule condition.

« Steve m’avait dit que si j’étais capable de le faire jouer moins de 12 minutes, il me laisserait l’habiller. Je lui ai dit pas de problème. Le premier match, il a joué 11 min 48 s ! », a rigolé Roy mardi matin.

AVEC GAUCHER ET MALATESTA

Afin de reprendre ses aises, Frenette a disputé ses deux premiers matchs sur le quatrième trio de l’équipe, trouvant le moyen d’inscrire deux buts face aux Eagles du Cap-Breton.

Et, rapidement, l’instinct de compétiteur a refait surface.

« C’est sûr que lors des deux premiers matchs, il n’a pas eu beaucoup de temps de glace et il avait hâte d’en avoir plus, a raconté Roy en souriant. Il a fait une blague à ce sujet à un moment donné et je le comprends. »

RETOUR PROGRESSIF

Dimanche, son souhait a été réalisé. Après avoir testé son pied à deux reprises sans ressentir de douleur, Frenette a finalement été muté à la droite du deuxième trio avec Nathan Gaucher et James Malatesta face aux Sea Dogs.

« On m’avait dit que je ferais un retour progressif, mais tout joueur veut jouer plus. Ça faisait deux mois que j’étais dans les estrades et j’avais hâte de retrouver le sentiment d’un match. J’en voulais plus. Contre Saint John, j’ai joué un peu plus le rôle que je vais jouer pour le reste de l’année et j’ai vraiment aimé ça. »