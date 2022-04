Viens jouer dehors ! 200 ans de pratique du sport à Québec: découvertes étonnantes

Du golf sur les Plaines, un terrain de tennis en face du parlement, une équipe de baseball du Séminaire de Québec, l’exposition Viens jouer dehors ! 200 ans de pratique du sport à Québec s’intéresse à l’histoire des disciplines sportives estivales dans la Vieille Capitale.

À l’affiche jusqu’au 18 septembre au Musée de la civilisation, cette vitrine d’objets, d’informations et de témoignages fait suite à un volet hivernal présenté au cours des derniers mois.

« Comme musée de société ancré dans sa communauté et comme lieu de mémoire, il est naturel que le Musée de la civilisation mette en lumière les nombreuses facettes, souvent méconnues ou oubliées, composant la riche histoire de Québec. Les découvrir par l’entremise du sport extérieur change inévitablement notre regard sur la ville et nous fait prendre conscience du privilège que nous avons de vivre dans une ville si exceptionnelle », a indiqué Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation, mardi, lors de l’inauguration.

La ville de Québec a été la porte d’entrée des sports sur le territoire canadien à partir de la fin du 18e siècle, avant de se répandre ailleurs au Québec et au Canada.

La petite exposition, qui renferme énormément d’informations et des faits intéressants, aborde les régates et le canoë-kayak, la natation, les courses de chevaux, le golf, la crosse, le tennis, le baseball et le cyclisme.

On apprend que la première balle de golf a été frappée à Québec, sur les plaines d’Abraham, par un marin écossais du nom de William Doleman, en 1854.

Dix ans plus tard, le Québec Golf Club voyait le jour avec un parcours de 14 trous. Des vaches d’un producteur laitier des environs broutaient le gazon pour en faire une surface de jeu jouable. Il y avait un « club house » sur la Grande Allée.

Un hippodrome sur les Plaines

On découvre aussi qu’un terrain de tennis en pelouse a été aménagé en face du parlement entre 1885 et 1968.

Un uniforme de baseball du Séminaire de Québec, qui remonte aux années 1930 et 1940, est exposé dans cette vitrine. L’équipe jouait dans une ligue intercollégiale où l’on retrouvait deux équipes du Séminaire, les Jésuites et l’Université Laval.

Les courses de chevaux ont été le premier sport à être introduit au Québec et même au Canada au début du 19e siècle. Un premier hippodrome avait été construit sur les Plaines.

On retrouve aussi des entrevues réalisées avec Louis Garneau, Dean Bergeron, Eddie Lantigua, David Gill, Jojo Carrier et Mylanie Barré, qui ont marqué l’histoire du sport à Québec. Ils s’expriment sur l’impact de la ville de Québec et de sa topographie dans la pratique de leur discipline sportive respective.