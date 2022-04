Des producteurs de sirop d’érable veulent faire bondir les prix

Une soixantaine de producteurs de sirop d’érable souhaitent retenir l’or blond à leur cabane afin de créer une pénurie dans la réserve et faire grimper les prix payés par les entreprises. Une stratégie dénoncée par l’ex-dragon, François Lambert, et qui inquiète le ministère de l’Agriculture.

« Le ministre est préoccupé par cette idée, malgré qu’il s’agisse d’un mouvement de petite ampleur », confirme dans un courriel Alexandra Houde, attachée de presse du ministre de l’Agriculture, André Lamontagne.

« Les consommateurs ne doivent pas subir davantage de conséquences dans un contexte de la hausse des aliments », poursuit-elle, ajoutant que le gouvernement est en contact avec le responsable de ce mouvement.

Cette stratégie est aussi dénoncée par l’homme d’affaires François Lambert. Il utilise le sirop pour sa production, entre autres, de sucre d’érable, de beurre d’érable, de maïs soufflé, de mini-meringues et de barbe à papa.

M. Lambert dit acheter 20 barils de sirop par semaine. Il déplore le fait que certains cherchent à créer une « fausse pénurie » pour faire bondir les prix.

« Lorsque c’est organisé par le gouvernement, on appelle ça un quota. Lorsque les gens s’organisent ensemble, on appelle ça un cartel », affirme-t-il.

Photo tirée d’Instagram@francoislambert.one

Primes

Depuis deux mois, Justin Roy est administrateur du Groupement Acéricole Maple Association (GAMA) qui cherche à ce que les producteurs obtiennent plus pour leur sirop. Sa famille et ses proches sont dans le domaine.

L’objectif du groupe est de rassembler le plus de producteurs et de couper une partie de l’approvisionnement de cette année de la réserve stratégique des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ).

Au 1er mars dernier, la réserve comptait près de 35 millions de livres. En 2021, on parlait de 105 millions. Ce chiffre a fondu en raison de la hausse des exportations et de la demande grandissante.

Cette pénurie de sirop pourrait forcer les compagnies à débourser des primes pour l’achat de l’or blond lors d’enchères si la réserve ne peut plus répondre à la demande. Ce printemps, des primes de 28 cents la livre ont déjà été versées par des entreprises pour sécuriser leur approvisionnement.

Pas illégal

« La réserve est basse et cela amène cette possibilité-là », répond M. Roy, précisant que cet argent permettrait d’éponger les hausses de coûts liées à la production et à la main-d’œuvre. « C’est un peu pour envoyer le message que nos coûts ont augmenté », poursuit-il.

GAMA souhaite tenir ses ventes en ligne aux alentours du « 1er mai, 1er juin et 15 septembre ». La direction vise à obtenir « 4 $ la livre » de sirop. Les prix chargés par les PPAQ sont de 2,20 $ à 3 $ la livre, selon la catégorie.

Selon PPAQ, cette offensive n’est pas illégale et elle pourrait être de courte durée si la réserve parvient à faire le plein cette année.