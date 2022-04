La CAQ ravit Marie-Victorin au PQ: un «excellent résultat», juge Paul St-Pierre Plamondon

Terminer second dans un château-fort péquiste comme Marie-Victorin dans le cadre d'une partielle est un «excellent résultat», juge le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, qui se défend d’être dans le déni.

• À lire aussi: Marie-Victorin: la CAQ ravit un château fort péquiste

• À lire aussi: Élection partielle dans Marie-Victorin: défaite cruelle pour le PQ

Dans le cadre d’une élection partielle tenue lundi soir, la CAQ a ravi cette circonscription de Longueuil au PQ.

«On a mené une excellente campagne et ça nous donne un excellent résultat, a réagi mardi PSPP, en point de presse à l’Assemblée nationale. On a un résultat qui est très positif».

Selon le leader du parti souverainiste, le résultat de la partielle démontre que le PQ est en «très bonne position» dans Marie-Victorin en vue de l’élection générale. Surtout que le candidat Pierre Nantel sera à nouveau sur les rangs pour l’élection générale d’octobre prochain.

PSPP assure qu’il n’est absolument pas dans le déni. «On a démontré qu’on est le seul parti à pouvoir tenir tête à la CAQ», a-t-il insisté, pressé de questions par les journalistes. Il signale qu’il n’avait pas, contrairement à François Legault, une vingtaine de ministres à envoyer prêter main forte à son candidat sur le terrain.

Résultat «décevant» pour le PLQ

Le PLQ a dû se contenter du cinquième rang dans cette élection partielle. La cheffe Dominique Anglade a reconnu mardi que le résultat de sa formation politique est «décevant».

Elle a également admis que certains partisans libéraux sont «fâchés» de ne pas entendre parler davantage d’économie. Son virage plus vert et plus progressiste ne s’est pas encore rendu à tous les électeurs, insiste Dominique Anglade.

«Quand on entreprend un certain virage comme celui-là, ça prend un certain temps. Ce n’est pas facile et je n’ai jamais dit que ce serait facile d’opérer un tel virage», a-t-elle renchéri.

Le vote des jeunes a manqué

Selon Gabriel Nadeau-Dubois, ce qui a fait mal à la candidate solidaire, qui a terminé au 3e avec 14,5% des voix, c’est le vote des jeunes qui n’a pas été au rendez-vous. Contrairement aux élections générales, dans une partielle, il n’y a pas de bureaux de vote sur les campus universitaires, fait valoir le chef parlementaire de Québec solidaire.