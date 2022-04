Le développement durable doit être plus qu’une ligne de métro ou un tramway

Je suis fier d’être le maire d’une ville verte qui a toujours assuré un développement en harmonie avec l’environnement. Une ville qui vient de se doter d’un Plan d’adaptation aux changements climatiques, une ville qui possède plus de 100 parcs et espaces verts, un plan d’agriculture urbaine, une chaire de recherche municipale pour les villes durables, un écoparc industriel, des mesures de construction et de rénovation durables, des mesures pour faciliter l’organisation d’événements écoresponsables, des employeurs qui adoptent des actions vertes dans leurs procédés au quotidien et les promeuvent auprès de leurs employés.

Victoriaville est depuis longtemps un leader du monde municipal en matière de développement durable. Avec des entreprises reconnues parmi les plus vertes au monde, telle Cascades, la terre est fertile à Victoriaville et dans les régions pour les prochaines grandes inventions et innovations environnementales. Mais je trouve regrettable que ces innovations passent sous silence au profit des querelles entre les gouvernements et les villes de Montréal et Québec pour des projets de transport en commun.

Des villes vertes en région

Je peux comprendre que l’enjeu de l’heure à Montréal et Québec soit le transport en commun, mais je ne crois pas qu’il s’agisse là de la solution à tous les problèmes environnementaux et je trouve que ces discussions font ombrage à de réels projets porteurs ! Quand je lis ou j’écoute les différents médias et partis politiques depuis plusieurs mois, on parle de façon excessive, voire obsessive, de ces deux projets, mais très peu d’initiatives vertes innovantes propulsées par d’autres villes du Québec, notamment celles de Victoriaville.

Pourtant, c’est en région, ici à Victoriaville, que la collecte des matières récupérables et compostables a commencé il y a plus de 25 ans, permettant aujourd’hui de réduire significativement l’enfouissement de déchets dans nos sols. Le leadership fort de Victoriaville dans le domaine de l’environnement a permis à des villes telles que Montréal et Québec d’emboîter le pas, mais seulement des années plus tard.

C’est en région, à Victoriaville, que le premier programme de construction et de rénovation durable « Victoriaville, Habitation durable » a été mis sur pied pour encourager l’adoption de pratiques plus responsables dans le domaine. Montréal et Québec ont éventuellement adopté les pratiques novatrices de notre région.

C’est en région, dans une ville comme Victoriaville, que les prochaines grandes avancées environnementales verront le jour grâce à l’apport d’entreprises privées, d’initiatives municipales et des établissements d’enseignement supérieurs, et ça, on devrait en parler davantage !

Victoriaville, un leader

Loin de moi l’idée de minimaliser l’importance du transport en commun, mais ce n’est pas une nouvelle invention. Soyons honnêtes, il n’y a pas beaucoup de créativité là-dedans ! C’est seulement une façon pour le Québec de se mettre à niveau avec ce qui existe déjà dans de nombreux pays.

Les plus récents discours en lien avec le prolongement du métro de Montréal et le tramway de Québec laissent de nombreux maires et de nombreuses mairesses en dehors de ces grands centres sur leur appétit et je crois qu’il est temps pour le gouvernement de stimuler l’innovation environnementale et le développement durable dans chacune des régions du Québec. À Victoriaville, nous sommes prêts à être ce leader, ce modèle de ville innovante, circulaire et dynamique et à nous assurer que le développement durable au Québec soit plus qu’une ligne de métro ou qu’un tramway. Nous le devons aux générations à venir.

Antoine Tardif, Maire de Victoriaville