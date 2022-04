«Le Maître du jeu»: le nouveau jeu de Noovo

L’adaptation québécoise du jeu télévisé britannique «Taskmaster» prendra vie sur Noovo dès l’automne.

Louis Morissette, qui en a fait l’annonce dans une vidéo publiée mardi matin, animera «Le Maître du jeu».

En compagnie d’Antoine Vézina, Louis Morissette imposera, à chaque épisode, une série de défis à cinq humoristes, soit Mehdi Bousaidan, Jo Cormier, Ève Côté, Christine Morency et Matthieu Pepper, pour mettre à l’épreuve leur créativité et leur ingéniosité.

Le maître du jeu et son acolyte évalueront ensuite les épreuves des humoristes et attribueront des points aux plus méritants. Celui qui aura accumulé le plus de points gagnera le prix inusité de la semaine. Tandis que la personnalité qui aura remporté le plus d’épisodes sera ultimement couronnée championne ou champion de la saison.

Le format «Taskmaster» a été adapté dans 12 marchés à travers le monde. Au Royaume-Uni, l’émission a complété sa 13e saison, cette année.

En collaboration avec Bell Média, KOTV va produire «Le maître du jeu», qui s’installera sur Noovo dès l’automne.