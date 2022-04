Les retrouvailles entre Auston Matthews et Rasmus Dahlin sont arrivées

L’attaquant-vedette des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews remplit les filets adverses à un rythme hallucinant, mais mardi soir, il devait renouer avec son «ami» des Sabres de Buffalo Rasmus Dahlin, qui ne se laisse pas impressionner par ses rivaux.

Le dernier rendez-vous entre les deux hommes demeure bien en mémoire de plusieurs partisans. Durant la troisième période de la Classique Héritage présentée le 13 mars à Hamilton, le numéro 34 a asséné un double-échec au cou du Suédois; son geste lui a valu une suspension de deux rencontres de la part de la Ligue nationale de hockey.

Aussi, Matthews ne devait pas s’attendre à quelconque cadeau de Dahlin et de ses coéquipiers. Même officiellement éliminés, les Sabres vendent chèrement leur peau et n’avaient pas l’intention de voir l’Américain ajouter devant eux à sa récolte de 58 buts. Et la présence du meneur de la course au trophée Art-Ross cette saison est de nature à motiver le défenseur de Buffalo, selon Kyle Okposo.

«Dahlin est l’un des gars les plus compétitifs que je connaisse. Je sais ce qu’il peut le rendre fâché. Quand il affronte les gros joueurs adverses, il veut prouver qu’il est meilleur qu’eux. C’est de cette façon qu’il travaille, il devient dès lors très fougueux», a-t-il mentionné au réseau TSN.

Choc attendu

D’ailleurs, de manière générale, le vétéran est heureux de la progression de Dahlin et le duel face aux Leafs peut lui permettre de fourbir encore plus ses armes. «C’est bien de le voir effectuer les pas nécessaires cette année. Il aime ce genre de confrontation dans laquelle il excelle.»

Pour sa part, l’entraîneur-chef Don Granato a dit vouloir assister à d’autres duels Matthews-Dahlin, même s’il n’aura pas le dernier mot dans les changements sur la glace.

«J’aimerais voir cet affrontement et Dahlin aussi. Tout le monde se présente à l’aréna pour voir à quel point ces deux hommes sont compétitifs. Dahlin travaille fort tous les jours et il veut l’opposition la plus difficile. Il l’exige, même. Il sera prêt et les gens qui ont payé leur billet apprécieront son talent sur la patinoire», a-t-il dit.