LHJMQ: un séjour à domicile très important pour le Drakkar

BAIE-COMEAU – Le Drakkar de Baie-Comeau rentre au port et amorcera, mercredi soir, une importante séquence de trois matchs à domicile lorsqu’il recevra la visite des Foreurs de Val-d’Or.

Les membres de l’équipage croiseront le fer avec leurs adversaires de l’Abitibi au cours des prochains jours. Après les Foreurs, les Huskies de Rouyn-Noranda s’amèneront au centre Henry-Leonard, vendredi et samedi.

Installée au 16e rang du classement général, la troupe de Jean-François Grégoire totalise 50 points contre 55 pour les Valdoriens. Les Huskies, qui rendront visite aux Saguenéens mercredi, en ont 51 tout comme les Chicoutimiens.

La course pour une place en séries éliminatoires est loin d’être déterminée. « Sans parler d’un séjour crucial, la prochaine semaine s’annonce très intéressante et les joueurs devront garder le focus sans chercher à trop en faire », a répété le pilote du navire.

Victorieux en prolongation sur l’Armada de Blainville-Boisbriand à la suite d’une remontée de dernière minute, dimanche passé, le Drakkar tentera de s’inspirer de ce ralliement devant ses partisans.

« Peu importe l’enjeu ou l’adversaire, un match de hockey dure 60 minutes et cela ne change jamais. C’est pourquoi il est important de bien exécuter les petits détails et, mentalement, les joueurs doivent se concentrer là-dessus. »

Les Nord-Côtiers ont remporté les deux premiers duels (8-4 et 3-1) en Abitibi, les 18 et 20 mars. « Les Foreurs forment un club reconnu pour son offensive. Il va falloir fermer le jeu et être en mesure de capitaliser sur nos opportunités », a ajouté Grégoire qui enverra Olivier Adam devant le filet.

En bref

En inscrivant un but et trois mentions d’aide dans le récent triomphe de 5-4 sur l’Armada, le défenseur letton Niks Fenenko a inscrit une nouvelle page dans l’histoire du Drakkar pour le plus grand nombre de points (5-32-37) récoltés par un défenseur recrue...Le premier choix du club au dernier repêchage européen a fracassé l’ancienne marque détenue par Xavier Bouchard (4-30-34) enregistrée au cours de la campagne 2016-2017.